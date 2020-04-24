Коронавирус в Иркутске, последние новости на 24 апреля 2020: автобусы на дачу запустят, счетчики поверять не будут

Коронавирус в Иркутске, 24 апреля. По последним данным, в регионе зарегистрировано 85 больных коронавирусом, за сутки их число выросло на 4. На лечении находится 58 человек, 13 уже выздоровели, трое, увы,умерли.

Коронавирус в Иркутске, 24 апреля: карта распространения вируса

Коронавирус в Иркутске расползается по территории. Накануне стало известно, что очаг инфекции появился в Зиминском районе. Заболевшего, который приехал из Москвы, уже положили в инфекционную больницу. Еще одной точкой на обновленной карте распространения коронавируса снова стал город Братск. В северной столице Приангарья, после того, как выздоровел вернувшийся из Испании турист, долго не было новых случаев. Этот завозной и, также как в Зиминском районе, связан с вернувшимся из Москвы. Список заболевших пополняют и пассажиры, которые оказались в обсерваторе. Туда направляет прилетевших и приехавших из Москвы, Санкт-Петербурга и Бурятии, если они не могут жестко самоизолироваться в Иркутске. Оттуда в больницу попали 13 человек.

Безусловно радует, что сегодня двое жителей региона выздоровели и выписались из больницы.(подробности)

Коронавирус в Иркутске, 24 апреля: Все на дачи

Вопрос — а пустят ли на дачи — был болезненным, особенно для пенсионеров, которые не мыслят себя без шести соток и урожая на зиму. Конечно, более молодые и мобильные горожане этим вопросом не задавались -поездки в садоводства никто не запрещал, а многие там и самоизолировались семьями, подальше от города, суеты и болезни.

Но пожилым людям нужны автобусы. Сейчас решено, и это подтвердил глава региона Игорь Кобзев, что их запустят. Причем, больше чем обычно. Но с условием, что садоводы будут с членскими книжками, в масках для проезда в транспорте и соблюдать дистанцию. Автобусы будут тщательно обрабатываться после каждого рейса. Маски есть в муниципальных аптеках. (подробности)

Коронавирус в Иркутске, 24 апреля: поверку счетчиков в перенесли на 2021 год

Если вам необходимо делать поверку счетчика, потому что срок имеющейся истек, подождите с этим до начала 2021 года. Пока никто этого делать не будет. Фиксируйте показания по имеющимся приборам.

«Информация о временном прекращении поверок уже направлены лицам, имеющих право на проведение поверки бытовых приборов учета, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Так что штрафов и пеней не будет. А вот мошенников под видом поверки стоит опасаться. Просто знайте — до 1 января этого не делают. А те, кто предлагает — аферисты. (подробности)