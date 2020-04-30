Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 30 апреля: число заболевших в Иркутске за сутки увеличилось на 14

Число заболевших коронавирусной инфекцией в нашем регионе растет. Причем в геометрической прогрессии. Вместе с этим меняется карта распространения коронавируса в Иркутской области на 30 апреля. Если утром, 29 апреля, официально подтвержденных случаев было 114, то ближе к вечеру показатель увеличился до 123. А сегодня стало известно о еще 6 зараженных. Итого – 129 человек. Да, статистика неутешительная. «Комсомолка» выяснила, в каких районах пациентов стало больше.

Лидирует по числу случаев заражения Иркутск. С начала пандемии официально поставлено 83 диагноза. Только за прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 14! Карта распространения коронавируса в Иркутской области показывает, что новые пациенты были найдены и в Ангарске – плюс один. Итого в этом районе сейчас 5 человек проходят лечение. Двое из них подхватили заразу в Москве и еще трое контактировали с зараженными.

После Иркутска наибольшее количество случаев заражения COVID-19 в Иркутском районе – 9 человек, из них уже трое пошли на поправку. Далее следует Черемхово, где нашли 6 заболевших. Одного врачи выписали домой. Замыкает пятерку – Усолье Сибирское. В общей сложности там 4 заразившихся: один сибиряк, который вернулся из Москвы, контактировал с 3 горожанами.

Как показывает карта распространения коронавируса в Иркутской области на 30 апреля, в других районах пока изменений нет. По три случая заражения нашли в Шелеховском и Осинских районах. В Эхирит-Булагатском, Аларском и Братском районе зафиксировано по два случая. В Зиминском и Усть-Ордынском районах, а также в Усть-Илимске и Усть-Куте по одному заболевшему.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 30 апреля. Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом в Иркутской области.

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