2020-05-09T06:54:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 9 мая: появился новый город

Как сообщает карта распространения коронавируса в Иркутской области на 9 мая в регионе заразившегося выявили еще в одном городе
Мария КНЯЗЕВА
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 9 мая: появился новый городКарта распространения коронавируса в Иркутской области на 9 мая: появился новый городФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Увы, количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Приангарье растет, расширилась и карта распространения коронавируса в Иркутской области 9 мая. На ней появился новый город, где подтвердился диагноз COVID-19. Это Киренск. Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что заразившийся приехал из Усть-Кутского района. Пока в Киренске это единственный заболевший.

Стоит отметить, что по-прежнему в лидерах по количеству инфицированных остается Иркутск, сообщает карта распространения коронавируса в Иркутской области на 9 мая . Здесь коронавирус подтвердили уже 194 раза. Вирус привезли из Дагестана, Таиланда, Санкт-Петербурга, Москвы, Волгограда, Новосибирска, Забайкалського края, Камчатки, 15 человек – транзитные пассажиры в обсерваторах и 108 подхвативших COVID-19 уже в нашем городе. Второй в списке – Иркутский район и 17 заразившихся, 11 из которых «подцепили» заразу в региональном центре. Третьим по количеству заболевших следует Ангарск с 16 случаями, 6 человек уже выздоровели.

В Усть-Куте – 14 заразившихся, в городах Братск и Черемхово – по 8, по 4 подтвержденных диагнозов COVID-19 в Усть-Куте, Усолье-Сибирском, Бодайбо и в Осинском районе. Трое заболевших в Шелеховском районе. По два случая инфицирования в Братском, Куйтунском, Эхирит-Булагатском районах. Единичные случаи заражения выявлены вЗиминском, Усть-Удинском, Нукутском (здесь заболевший уже выздоровел) и теперь в городе Киренск. Так выглядит карта распространения коронавируса в Иркутской области на 9 мая.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 9 мая: добавился Киренск. Фото: оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 9 мая: добавился Киренск. Фото: оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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