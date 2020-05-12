2020-05-12T10:45:58+03:00
Общество

Медаль за борьбу с коронавирусом учредят для медиков в Бурятии

Название и дизайн награды придумают сами сибиряки
Любовь АРБАТСКАЯ
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Медаль за борьбу с коронавирусом учредят для медиков в БурятииМедаль за борьбу с коронавирусом учредят для медиков в БурятииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Награждать врачей, которые лечат пациентов с коронавирусом, решили в Бурятии. Для этого в республике учредят медаль, приравненную к государственным наградам. Ведь на борьбе с заразой, как на фронте, поэтому тем, кто на передовой - особый почет.

- Медицинские работники сегодня несут колоссальные нагрузки, при этом находясь в зоне высокого риска. Поэтому необходимо, чтобы те, кто задействован в борьбе с эпидемией, чувствовали нашу признательность, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как именно будут выбирать претендентов на награду, власти решат в течение 10 дней. Интересно, что внешний вид и название медали выберут сами сибиряки. Народное голосование скоро запустят на специальном сайте "Гордость Бурятии". Авторы лучших эскизов дизайна даже получат денежные премии.

Отметим, что в Бурятии, где на 12 мая зафиксировано 687 случаев заражения коронавирусом, крупные больницы переоборудованы под лечение COVID-19. Увы, показатель довольно высокий, поэтому на борьбу с эпидемией брошены все силы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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