«Получаю пособие, катаюсь на яхте и обедаю в ресторане на берегу моря»: сибирячка из-за коронавируса застряла в Черногории и не жалеет

Два месяца на берегу моря, турпоходы, прогулки на яхте и обеды в ресторане – чем не отпуск мечты? Ирина Романова из Братска из-за коронавируса на два месяца застряла в Черногории. Но она не бедствует, как многие туристы, а наслаждается отдыхом. И даже подумывает остаться в городе-курорте Будва навсегда.

- В Черногорию прилетела 14 марта на рабочую встречу, - рассказывает «КП-Иркутск» Ирина. - Я ведущая праздников, у меня свое агентство в Братске. Вместе с коллегами со всей России решили организовать мини-конференцию на берегу моря. Чтобы посмотреть страну, я приехала на пять дней раньше остальных, да так и осталась одна - 18 марта границы закрылись. Мой обратный рейс на 26 марта, понятно, тоже отменился.

Первые дни, признается сибирячка, было тревожно. Об эвакуационных рейсах речи не шло (один самолет 13 апреля забрал москвичей, и на этом все), где жить и на что питаться в чужой стране - неизвестно.

- Выручили местные жители, - улыбается Ирина Романова. - Нашла в соцсетях и мессенджерах группы, где общаются туристы из России. Черногорцы (а здесь многие говорят по-русски) сразу откликнулись на нашу беду: «Приютим у себя, бесплатно!» Я поселилась в отеле на восемь номеров, который держит белорусская семья. Туристов нет, апартаменты все равно пустуют. Почему бы и не пустить? Комната на 10 квадратов, свой санузел, бытовая техника - есть все, что нужно для жизни. А еще местные собирали для нас продукты - крупы, сладости.

Ирина мечтает после пандемии переехать к морю насовсем. Фото: romanova1803 в "Инстаграм".

Ну а сейчас в помощь - пособие правительства РФ для оставшихся за границей. Сибирячка оформила заявление на госуслугах, и каждый день ей на карточку «капает» по 2400 рублей, а это 72 тысячи в месяц. Для жизни в Европе - в самый раз. Около 15,8 тысячи Ирина платит за отель, хоть владельцы и не настаивают, а остальные деньги тратит на еду, одежду и путешествия по стране.

- Кому молиться в благодарность, что застряла в Черногории?! - восклицает Ирина. - Дома во время пандемии пришлось бы туго. Мое праздничное агентство в Братске продолжает работать, но выручка упала в разы. А здесь я обзавелась знакомствами, освоилась на местности и теперь мечтаю открыть свой бизнес на берегу Адриатического моря. Почему бы и нет? Тепло, красиво, люди отзывчивые. Пока границы закрыты, есть время все обдумать.

В Черногории коронавирус, кстати, уже отступил. Все заведения и магазины открыты, можно свободно передвигаться по стране. Вот Ирина вместе с другими туристами и путешествует: то ходит в горы, то катается на яхте по морю. Единственное, что огорчает ее во время затянувшего отпуска - разлука с 7-летним сыном. За ним в Братске пока приглядывают бабушка и дедушка.

- Созваниваюсь с семьей по видеосвязи каждый день, очень скучаю по ним, - вздыхает Ирина. - Надеюсь, что скоро границы откроются, и я приеду домой. Сын в этом году пойдет в первый класс, надо успеть записать его в школу. Ну а в будущем, когда открою в Черногории праздничное агентство, то вместе с ним переедем туда на совсем. Верю, что мечты сбудутся.

Путешествия в горы или на море - любимое развлечение сибирячки, застрявшей в Черногории. Фото: romanova1803 в "Инстаграм".

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