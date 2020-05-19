Когда Иркутская область выйдет на плато по коронавирусу: пять наивных вопросов о новой инфекции

Увы, но заболевших коронавирусом в Иркутской области все больше. По данным на 19 мая, в регионе 746 подтвержденных случаев, за прошлые сутки прибавилось 48 пациентов. Радует то, что из общего числа заболевших 160 уже выздоровели. А многие вообще переносят заразу бессимптомно. Конечно, сибиряков волнует, когда пандемия, наконец, пойдет на спад? И как узнать, вдруг многие из нас уже переболели коронавирусом, не заметив этого?

На пять наивных вопросов о COVID-19 в Приангарье вместе с «Комсомолкой» отвечает эпидемиолог, ассистент кафедры эпидемиологии и микробиологии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования Юрий Лысанов.

1. Когда Приангарье выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом?

- Надо учитывать, что значительная доля зараженных в Приангарье – вахтовики (195 случаев от общего числа – прим.ред.). Эти заболевшие дают значительный прирост в общей статистике, но при этом не относятся к местному населению.

Как правило, эпидемии острой респираторной вирусной инфекции (к таковым относится и COVID-19) в Приангарье развиваются за два – два с половиной, максимум три месяца. В течение этого периода идет подъем заболеваемости, плато и затем спад. Вот и посчитаем: коронавирус начал распространяться у нас с середины марта, то есть прошло уже два месяца. Значит, ориентировочно, к концу мая число заражений пойдет на спад, а к середине июня обстановка стабилизируется. Однако это лишь приблизительные прогнозы, кто знает, как поведет себя новая инфекция.

Почему у нас заболеваемость коронавирусом снижается медленнее, чем в той же Италии, например? Причина в климате, ведь в России, и тем более в Сибири, намного холоднее. Когда наступит лето и жара, вирус станет погибать при высокой температуре, а у людей повысится иммунитет благодаря прогулкам на свежем воздухе.

2. Не вызовет ли первый этап выхода из самоизоляции новую вспышку COVID-19?

- Нет. На первом этапе сибирякам позволили гулять по улице (с мерами предосторожности), и это однозначно пойдет на пользу иммунитету - благодаря солнцу в организме будет вырабатываться тот же витамин D. А то, что пока отменены массовые мероприятия, по-прежнему сдерживает распространение вируса. Когда снимут все ограничения - зависит от обстановки по коронавирусу.

3. По словам зампреда правительства региона Валентины Вобликовой, в стране 43% пациентов переносят коронавирус бессимптомно, а в Приангарье – целых 75%. Почему, в чем секрет?

- Вероятно, по России берутся усредненные данные, отсюда и такая разница в цифрах. Нельзя сказать, что у жителей Иркутской области более крепкий иммунитет, чем у людей из западной части страны. Наоборот, из-за резко континентального климата сибиряки менее устойчивы перед инфекциями. Однако крепкие здоровьем люди действительно переносят коронавирус без симптомов: в организме вырабатываются антитела, и они справляются с болезнью прежде, чем проявляется недомогание. Это так называемый иммунный ответ.

4. Когда лучше всего сдавать анализы на антитела к COVID-19, если есть подозрение, что уже переболели этой инфекцией?

- Если были симптомы ОРВИ, но на коронавирус вы не проверялись, эффективнее всего сдавать анализы на антитела через две недели после болезни. В случае, если вы действительно перенесли COVID-19, в это время в крови останется достаточно антител. Спустя два-три месяца они все еще будут присутствовать в организме, но в малом количестве.

5. В статистике Приангарья отдельно приводятся данные по умершим от коронавируса и от «иных заболеваний, не связанных с COVID-19». Что означает последний показатель?

- Если человек умер от пневмонии, вызванной коронавирусом, то виной всему именно инфекция. А если, к примеру, у зараженного COVID-19 случился инфаркт, то причиной смерти могут признать заболевание сердечно-сосудистой системы. На самом деле, очень непросто определить, повлиял ли коронавирус на ухудшение состояния пациента, у которого и раньше были проблемы со здоровьем. Точную причину смерти может назвать только патологоанатом.

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