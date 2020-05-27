2020-05-27T13:03:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 27 мая: в Иркутске более 600 заразившихся

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 27 мая подскажет, в каких районах больше всего заболевших [карта]
Мария КНЯЗЕВА
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Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 27 мая: в Иркутске более 600 заразившихсяКарта распространения коронавируса в Иркутской области на 27 мая: в Иркутске более 600 заразившихсяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Приангарье продолжает расти число заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Власти региона уже говорят о том, что смягчать режим самоизоляции сейчас не время. Только за последние сутки прирост заболевших – 62, всего же с начала распространения COVID-19 такой диагноз поставлен уже 1438 раз. Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 27 мая подскажет, в каких районах больше всего заболевших.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 27 мая: в Иркутске - 17 смертей

В региональном центре число заболевших самое большое. По данным на 27 мая, в городе COVID-19 был обнаружен у 623 человек. 180 человек выздоровели. Семь пациентов с коронавирусом скончались, причиной смерти еще 10 инфицированных стали иные заболевания, не связанные с коронавирусом. Это были данные по Иркутску. Что касается области – там зарегистрировано еще три смерти от коронавируса – по одному в Бодайбо, в Усть-Куте и в Куйтунском районе.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 27 мая включает в себя уже 32 территории

Районы на карте Иркутской области, куда еще не добрался коронавирус, можно, как говорится, на пальцах сосчитать. 27 мая «чистыми» остаются Чунский, Мамско-Чуйский, Казачинско-Ленский, Жигаловский, Качугский, Тулунский районы. Есть еще Нукутский, Зиминский, Аларский и Осинский района, где все, у кого был выявлен COVID-19, уже выздоровели. Надеемся, что они так и останутся на карте обозначенными зеленым цветом. Однако, расслабляться не стоит и их жителям. Еще недавно в Шелеховском районе все четверо заболевших излечились. После диагноз подтвердился у одного из контактировавших. И вот заболевших 27 мая там уже 6.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 27 мая: смотрите в каком районе сколько заболевших

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 27 мая. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 27 мая. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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