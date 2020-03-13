«Иркутская энергосбытовая компания»: кому положен перерасчет за отопление

Каждый год в начале весны теплоэнергетики делают перерасчет за тепло. В первом квартале жителям Иркутской области сделали перерасчет за 2019 год

О том, как будет происходить корректировка платежей в этом году, рассказал заместитель директора по работе с бытовыми потребителями «Иркутской энергосбытовой компании» Андрей Харитонов.

Годовая корректировка – это результат того, что в многоквартирных домах появились общедомовые приборы учета тепла, но продолжает сохраняться способ оплаты за отопление равномерно в течение года. В связи с этим, потребителям ежемесячно предъявляется к оплате сумма из расчета 1/12 от объема потребления по показаниям общедомового прибора учета за прошлый год либо по нормативу потребления, а по итогам года производится корректировка платы. Если за истекший год дом получил больше тепла, чем начислено потребителям, то производится доначисление платы; и наоборот – если потребителям начислено больше, а тепла им было отпущено на меньшую сумму, то мы возвращаем потребителям разницу.

При этом, как отмечет Андрей Харитонов, - если дом не оборудован общедомовым прибором учета, то подсчитать фактически потреблённый объем тепловой энергии не представляется возможным. В этом случае потребители ежемесячно платят по установленным нормативам потребления, без корректировки оплаты.

В некоторых городах нашего региона - таких как Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Зима, Черемхово - изменен способ оплаты за отопление в течение отопительного сезона. В этом случае потребители оплатить ровно тот объем тепла, который потребил дом по фактическим показаниям общедомового прибора учета в период с сентября по май. В домах без общедомовых приборов учета при данном способе оплаты расчет производится с применением норматива потребления с переводным коэффициентом, позволяющим также платить за отопление только в отопительный период. Данный способ оплаты более стимулирует потребителей к проведению энергосберегающих мероприятий, так как результат экономии либо перерасхода тепла сразу отражается в платежных документах.

Любой из способов оплаты за отопление, по решению министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, можно изменить не менее, чем за год. Данное решение обязательно согласовывается с органами местного самоуправления.

Годовая корректировка в соответствие с действующим законодательством делается в первом квартале года, следующего за отчетным, продолжает Андрей Харитонов, - мы обычно делаем это в феврале. То есть, в начале марта потребители увидят ее итоги. Информация о сумме перерасчета будет отражена в квитанциях, в личном кабинете каждого потребителя, в мобильных приложениях либо доставлена на электронную почту.

Прошлый год был теплым. К примеру, декабрь 2019 года был намного теплее, чем декабрь 2018-го. Соответственно, годовая корректировка в целом отрицательная, но не во всех домах, так как уменьшение оплаты зависит не только от погоды. Дома одинаковой серии, с одинаковым количеством квадратных метров, тепловую энергию могут потреблять по-разному. Важно помнить, отмечает Андрей Харитонов, объем потребленного тепла зависит от многих факторов, прежде всего, от энергосбережения. Это открытые или закрытые окна, утепление подъездов или его отсутствие, это изоляция теплового узла в подвале жилого дома или голые трубы. Любой из этих факторов может привести к потерям тепловой энергии, за которые заплатят собственники дома. Очень большую роль играет и исправность общедомового прибора учета тепла. Бывают ситуации, что он выходит из строя, и в этом случае начисления проводятся по нормативу. Тогда, даже, если на улице было тепло, придется платить больше. Хочу заметить, что содержание общедомового имущества, включая и прибор учета -- обязанность собственников. В свою очередь, собственники, как правило, делегируют эту обязанность управляющим компаниям. Но в интересах жителей тщательно контролировать работу обслуживающей организации – требовать проверки исправности прибора учета, участвовать в приемке дома теплоснабжающими организациями перед началом отопительного сезона.

ТЭЦ работает в соответствие с температурным графиком, который разрабатывается в зависимости от температуры наружного воздуха. В нем прописано, что, например, при температуре на улице -10, температура теплоносителя должна быть 90 градусов. Если -20, теплоноситель должен быть прогрет до 110 градусов. То есть, проще говоря, на выходе с ТЭЦ вода в магистральных трубах должна быть именно такой температуры и такой же она приходит в дома. Но в каждом доме установлен тепловой узел, и его регулировкой занимается управляющая компания, в силах которой его отрегулировать таким образом, чтобы в здании была комфортная температура.

Если возникают вопросы по качеству теплоснабжения – слишком горячие или холодные батареи, первое, что нужно сделать – обратиться в управляющую компанию, которая обслуживает дом. Соответственно, специалисты управляющей компании должны проверить работу внутридомовых систем теплоснабжения. Если проблема не в них, то наступает зона ответственности энергетиков. В этом случае в этот дом выезжает совместная комиссия из представителей теплоснабжающей организации и управляющей компании, замеряет параметры, выясняет проблему и решает, как ее устранить.

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Чем удобен онлайн-сервис? Он позволяет видеть всю информацию о платежах. С помощью него легко отследить начисления за электроэнергию, горячую воду и тепло, передавать данные счетчиков. Здесь же можно оплачивать счета, например, любой банковской картой или по одному клику перейдя на «Сбербанк онлайн» или систему «Город». Кроме того, в личном кабинете есть функция «Задать вопрос» на случай, если требуется консультация или возникли проблемы. Ни одно сообщение не остается без внимания, на него обязательно ответят. Наконец, благодаря сервису, можно сделать заявку, допустим, на пломбирование или контрольное снятие показаний со счетчиков. Согласитесь, все это значительно упрощает жизнь? Нет нужды ни ходить куда-либо, ни звонить. И даже находясь в отпуске, в другой стране, вы сможете быть спокойны - коммунальные услуги можно оплатить хоть в Африке. Главное, чтобы был интернет. Ну и еще, на заметку: через личный кабинет можно просматривать платежи на несколько объектов недвижимости – квартиру, дачу, гараж и другие. Или помогать пожилым родителям и родственникам, избавив их от лишних хлопот.

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