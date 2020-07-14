Росгвардеец из Иркутска спас двух тонущих мужчин

Свой очередной отпускной день сотрудник иркутской Росгвардии Андрей Белоусов решил провести вместе с женой на берегу Ангары, в районе 51 километра Байкальского тракта. Около восьми часов вечера, прапорщик уже собирался уезжать домой, как услышал громкие крики о помощи. Андрей взглянул в сторону речки, и увидел в воде двух болтыхающихся мужчин, которых все дальше от берега уносило сильное течение.

- Понял, что в холодной воде, силы у них скоро закончатся, и они утонут, - говорит Андрей Белоусов. – Я побежал к своей резиновой моторной лодке, которую еще не успел убрать, запрыгнул в нее и поспешил на помощь утопающим. Добрался до них меньше чем, за минуту. Когда вытаскивал мужиков из воды, у них совсем уже не было сил.

Когда Андрей доставил мужчин на берег, туда уже прибыли полицейские и спасатели, которых вызвали другие очевидцы. Кстати, спасенные сразу рассказали, что вместе с ними в тот заплыв отправился еще один их друг. По их словам, он оторвался и уплыл далеко вперед. О его судьбе пока ничего неизвестно. Сейчас поисками мужчины занимаются спасатели.

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