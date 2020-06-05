2020-06-05T07:40:49+03:00
Здоровье

Первый случай коронавируса подтвержден в Саянске - городе, отказавшемся вводить карантин

Это житель Башкирии, прилетевший в Сибирь на заработки
Любовь АРБАТСКАЯ
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Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в СаянскеПервый случай заражения коронавирусом подтвержден в СаянскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Саянск долго держал оборону против коронавируса. Этот сибирский городок недавно прогремел на всю страну тем, что в разгар пандемии в нем открыли парикмахерские, мастерские, торговые центры. И при этом за два месяца там не было ни одного заболевшего опасной инфекцией. Приезжающие местные жители и вахтовики, сообщив о своем прибытии, сразу отправлялись на самоизоляцию. Но, увы, накануне стало известно о первом в городе зараженном COVID-19. Это житель Башкирии, прилетевший в Саянск на заработки.

В обращении мэра Саянска Олега Боровского, размещенного на сайте городской администрации, сообщается, что двое рабочих прибыли в Приангарье 30 мая рейсом "Екатеринбург - Иркутск", затем на отдельной машине приехали в Саянск. О приезде не сообщили. Жили на двух съемных квартирах (переехали из одной в другую на такси), а 2 июня на дому сдали тест на коронавирус.

- 3 июня получены результаты, - отметил Олег Боровский в своем обращении к жителям Саянска на сайте городской мэрии. - У одного специалиста положительный тест, признаков болезни у него нет, он так называемый носитель. У второго - отрицательный результат. Зараженный отправлен на лечение в Черемхово.

По словам главы города, теперь на COVID-19 будут проверяться все контактные лица: водитель и таксист, перевозившие рабочих, владельцы съемных квартир и их семьи, продавцы магазинов, где заболевший коронавирусом мог покупать продукты.

- Всех их нужно установить, - заключил мэр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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