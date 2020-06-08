Предприниматель расстрелял брата из-за трехкомнатной квартиры

Семейные дрязги из-за наследства привели к тому, что житель Иркутска едва не застрелил собственного брата. Как оказалось, родственники не поделили трехкомнатную квартиру, которая им по наследству досталась от отца. Все произошло 4 июня, когда мужчины вышли из офиса нотариуса по улице Розы Люксембург. По словам очевидцев, они начали ругаться прямо на улице. Во время ссоры один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил брату, а также его жене в голову. После этого, он сел в свою Хонду и скрылся.

Пострадавшие же остались лежать на асфальте, пока им не вызвали медиков случайные прохожие. Мужчина отделался гематомой, так как пуля прошла по касательной. А вот его 25-летняя супруга получила более серьезное ранение. Она до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии, и не может дать показания.

Задержанный показывает, где спрятал пистолет. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Что касается стрелка, то его задержали через несколько часов, благодаря объявленному плану-перехват. Жительница соседнего дома, услышав громкие хлопки, выглянула в окно, увидела лежащих людей и отъезжающую Хонду Степвагон. Свидетельница хорошо запомнила марку авто, цифры госномера, и рассказала полиции. Преступником оказался 34-летний мужчина, у которого было просрочено разрешение на жилье в России. Полицейские выяснили, что ему с братом от отца достался еще и бизнес, из-за которого они стали ссориться. А вот как мотивы своего поступка объяснил сам задержанный.

- Конфликт произошел из-за той самой трехкомнатной квартиры, - сообщили в пресс-службах СУ СК России и ГУ МВД России по Иркутской области. – Стрелять он начал из-за того, что брат планировал переписать ее на себя. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

К слову, Ленинский суд Иркутска уже нашел обвиняемому новое жилище. Дожидаться суда он будет в следственном изоляторе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирячку, которая убила беременную коллегу из-за долга, нашли спустя 5 лет (Подробности)