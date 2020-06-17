Тулунский маньяк, который 27 лет насиловал и убивал женщин, пойдет под суд

Сейчас тулунскому маньяку уже предъявлено окончательное обвинение, он знакомится с делом. На след тулунского насильника не могли выйти почти 30 лет. Как выяснилось, свое первое нападение он совершил в 1992 году, когда ему было всего 24 года. А задержали его в январе 2019 года, когда ему уже стукнул 51 год. Сначала он подозревался в 11 изнасилованиях, которые произошли с 2001 по 2012 годы. Через полгода следователям удалось выяснить, что он причастен еще как минимум к 13 подобным надругательствам.

"По данным следствия, с 1992 года по январь 2019 года обвиняемый совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории города Тулуна Иркутской области. В рамках расследования уголовного дела были установлены признаки серийности преступлений: мужчина действовал всегда по одной схеме - под угрозой ножа отводил женщин в безлюдные места, где совершал с ними преступления сексуального характера", - сообщают в СУ СК по Иркутской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/686536" frameborder="0"></iframe> В Иркутской области задержали серийного маньяка, на счету которого не менее 11 изнасилований.

То есть действовал тулунский маньяк расчетливо и спокойно. Поздно вечером подкарауливал женщин, приставлял нож к горлу и насиловал. Иногда грабил - отбирал ценные вещи, украшения, кошельки и деньги. На его счету и два убийства, видимо, испугался, что его опознают

Найти его было непросто. Жертвы мало что могли о нем рассказать. Рассказывали о том, что насильник носит усы, вспоминали про коричневую кепку на голове и стойкий запах солярки. Возраст определяли расплывчато - от 40 до 60 лет. Под такое описание подходили почти все водители грузовиков, работники котельных и угольных разрезов. Среди них и искали. К тому времени следователи уже точно знали, что все преступления совершил один и тот же человек - сравнили ДНК с мест преступлений. Были допрошены около 5 тысяч человек в разных регионах страны, осмотрено 25 мест происшествий, сравнили 15 тысяч генных образцов, пока в январе 2019-го анализ ДНК одного из подозреваемых на 100% совпал с биологическим материалом преступника.

Так был задержан тулунский маньяк, который много лет держал в страхе город

Фото: СУ СК России по Иркутской области

Кстати, предположения следователей о том, кто он и где может работать, подтвердились. Он действительно оказался водителем - бульдозеристом на местном угольном разрезе, поэтому и чувствовался запах солярки. Примерный семьянин - много лет женат и у него двое взрослых детей, что не помешало маньяку быть маньяком. Тогда и появились предположения, что пострадавших может быть больше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/686694" frameborder="0"></iframe> Серийного насильника из Иркутской области поймали после 15 тысяч ДНК-экспертиз.

Вскоре выяснилось, впервые он "вышел на охоту" пости 30 лет назад, в 1992 году. В деое маньяка более 100 томов.