Коронавирус в Иркутске, последние новости на 12 июля: в столице региона больше 5 тысяч случаев болезни

Коронавирус в Иркутске, 12 июля. Увы, но уже несколько недель ежедневный прирост случаев болезни - 200-300. Это привело к тому, что накануне регион преодолел планку в 10 тысяч случаев. Связано это, напомним, в том числе с тем, что не снижается уровень тестирования - ежедневно медики проверяют около 5 тысяч человек в сутки. В любом случае ситуация, которая складывается в Иркутской области и Красноярском крае, эти регионы идут практически вровень по числу заболевших, достаточно непростая.

Коронавирус, новые случаи. Статистика Яндекса.

Туризм: открыт, турбазы работают

Самоизоляция для приезжих: не нужна

Самоизоляция для вахты: не нужна, в том случае, если работник уже переболел или имеет антитела

Террасы и летние кафе: открыты

Шейпинг -клубы: открыты

Зоопарки: открыты

Музеи: открыты

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Коронавирус в Иркутске, 12 июля: в Иркутске больше 5 тысяч больных

Больше всего случаев коронавируса на 12 июля по-прежнему приходится на Иркутск. По последним детальным данным карты распространения вируса, опубликованной еще 10 июля, в столице региона уже было 5 тысяч случаев COVID-19. Правда, при этом количество выздоровевших наконец-то превысило отметку в 50%. Столица региона выздоравливает много медленнее других территорий. В Усть-Куте, где была вспышка в основном среди вахтовиков, выздоровели уже практически 98%, в Бодайбо - 84% и даже в Братске, который начал болеть позднее большинства других территорий -78%. Мало выздоровевших ( из числа районов, где много больных) в Эхирит-Булагатском районе - около 35%.

Коронавирус в Иркутске, 12 июля: больных больше на 21%

Иркутская область на прошедшей неделе преодолела порог в 9 тысяч ( а в субботу, 11 июля - и 10 тысяч) выявленных случаев и в абсолютных значениях стала второй в СФО после Красноярского края. Только с 4 по 10 июля в регионе подтверждено 1654 диагноза «коронавирусная инфекция» — больше, чем во многих других сибирских регионах. Прирост составил 21% (или в 1,21 раза). Относительно предыдущей недели показатель снизился на 6%, однако Приангарье остается в числе регионов с высокой скоростью распространения эпидемии и занимает четвертое место рейтинга.

Быстрее чем в Иркутской области за неделю эпидемия распространялась в республике Алтай (рост на 28% или в 1,28 раза), Алтайском крае (рост на 27% или в 1,27 раза) и Кемеровской области (рост на 26% или в 1,26 раза).

В Тыве и Красноярском крае эпидемия распространялась медленнее всего. В обоих регионах прирост составил 10% (число выявленных случаев увеличилось в 1,1 раза). Тем не менее во всех сибирских регионах показатели прироста превышают общероссийский.

Как росла заболеваемость в Сибири. ИЦК.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 12 июля.