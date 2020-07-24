2020-07-23T13:12:19+03:00
Здоровье

Больно ли ставить имплант зуба отзывы: стоматология Иркутск

Здесь спасают зубы, казалось бы, практически «безнадежные»
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Стоматология Иркутск DI-Clinic: Больно ли ставить имплант зуба отзывы. Фото: архив компанииСтоматология Иркутск DI-Clinic: Больно ли ставить имплант зуба отзывы. Фото: архив компании
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После бережно проведенной реставрации эти зубы несут полноценную нагрузку еще многие-многие годы.

Зубные импланты - современная альтернатива любым протезным системам. Вернее, их нельзя даже назвать альтернативой, настолько качество жизни человека с имплантами будет выше, чем у людей с самыми современными и дорогими мостами и коронками. Импланты не просто выглядят и ощущаются как собственные зубы, они и функционируют точно так же, неся полноценную жевательную нагрузку. Самые главные преимущества имплантов перед протезами в том, что они позволяют сохранять свои пищевые привычки и дают равномерную нагрузку на челюстную кость, не вызывая ее деформации и патологических изменений.

Качественные импланты, установленные в хорошей клинике опытным хирургом-имплантологом, простоят несколько десятков лет, не нуждаясь в какой-либо коррекции или замене. Более того, ряд производителей имплант-систем дает свою продукцию пожизненную гарантию. Словом, хотите раз и навсегда закрыть проблему с отсутствием зубов - решайтесь на имплантацию.

Фото: архив компании

Фото: архив компании

От такого решения многих удерживает страх - вдруг ставить импланты больно? Это отголоски того самого страха перед стоматологами, который остался у многих из нас с детства, когда случалось попасть в руки недостаточно компетентных и внимательных врачей.

Современные врачи в один голос утверждают: ставить импланты не страшно и практически не больно. Отзывы многочисленных пациентов клиники дентальной имплантации DI-Clinic подтверждают это полностью, имплантация зубов в Иркутске. Вообще комфорту и безопасности пациентов в DI-Clinic уделяется максимум внимания. Профессиональные врачи, уникальное для Иркутска диагностическое и лечебное оборудование - здесь есть все, чтобы самые осторожные пациенты могли решиться на имплантацию зубов без опасений.

Перед постановкой имплантов обязательно детальное обследование. Компьютерная томография позволяет врачу разработать индивидуальный план предстоящей операции - в этом случае она будет короткой и легче переносится пациентом. Томограф эксперт-класса марки PointNix (Южная Корея) дает предельно четкую визуализацию при минимальной лучевой нагрузке, все КТ-исследование занимает считанные минуты.

Собственно же имплантация проводится в прекрасно оснащенной хирургической операционной клиники.

Имплант ставится через небольшой разрез в десне, а при одномоментной имплантации не потребуется даже делать этот разрез (имплант поставят сразу в лунку удаленного зуба).

В арсенале врачей DI-Clinic - весь спектр современных анестетиков, обеспечивающих полноценное обезболивание. Используемые препараты полноценно купируют нервные импульсы, поступающие из области вмешательства, потому человек в процессе имплантации ощущает только вибрацию и давление инструментов.

Эффект используемых препаратов обеспечивает полное обезболивание в течение 4-6 часов, то есть и первый послеоперационный период вы тоже не будете ощущать боль.

В клинике также имеется набор оборудования для полноценной общей анестезии, и для ее более щадящего легкого варианта - седации. Если под полным наркозом человек отключается полностью, то под седацией происходит расслабление, уходит стресс и страх, но сознание сохраняется. Пациенты сравнивают это состояние с приятной дремотой и утверждают, что не чувствовали никакого дискомфорта во время имплантации.

Общая анестезия при имплантации, как правило, не используется - в ней просто нет нужды. Изредка такая необходимость возникает для пациентов с индивидуальными особенностями, например - с чрезмерно высоким порогом чувствительности, сильным рвотным рефлексом, или при необходимости одномоментно поставить большое число имплантов. В DI-Clinic, повторим, для современной полной анестезии есть все необходимое. Включая даже комнату, где пациенты приходят в себя после наркоза или седации под присмотром доктора. А сам процесс подачи наркоза контролируется врачом-анестезиологом.

Стоматология Иркутск DI-Clinic: Больно ли ставить имплант зуба отзывы. Фото: архив компании

Стоматология Иркутск DI-Clinic: Больно ли ставить имплант зуба отзывы. Фото: архив компании

После установки титанового импланта керамическая коронка надевается на зуб или практически сразу (в случае одномоментной имплантации), или через некоторое время (при стандартном двухэтапном вмешательстве). В любом случае, это уже совершенно безболезненные манипуляции, по окончании которых пациенты клиники могут наслаждаться видом своих безупречных улыбок.

Если у вас все еще остаются сомнения по поводу имплантации, если вы боитесь боли и неприятных последствий - обратитесь за консультацией в иркутскую стоматологию к врачам DI-Clinic. Ваши сомнения развеет опытный профессионал, которому сотни и сотни людей доверяли и доверяют свое здоровье.

Контакты Стоматология Иркутск DI-Clinic – помогаем в сложных случаях: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 68 тел. +7 (3952) 203-217 e-mail: edelweiss.irk@gmail.com Сайт: https://diclinic.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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