Если сравнивать начало 2021 года и начало 2020 года по части земных толчков в регионе, то этот год, похоже, начался куда более бурно. Карта землетрясений 12 января 2021 в Иркутске тому подтверждением. Мало того, что сама сила колебаний земной коры была серьезной даже для сейсмически опасного региона - а все-таки пять баллов - это не шутки, так и целая серия афтершоков зафиксирована в районе Хубсугула, недалеко от российско-монгольской границы.В 2020 году сейсмостанции Байкальского филиала геофизической службы России зафиксировали 90 (!!!) землетрясений. Да, трясло регион практически каждую неделю. Ощутимых земных толчков оказалось больше 15. И последние из них были совсем недавно - 22 сентября, 10 и 17 декабря. Нет, Иркутск не впадал в панику, но понервничать пришлось. Да и разрушения. пусть и небольшие, всегда есть. Хотя, конечно, их не сравнить с теми, что были 27 августа 2008 года, когда после 8-балльного землетрясения разрушилась половина поселка Култук и пострадали соседние с ним Байкальск и Слюдянка.Карта землетрясений 12 января 2021 в Иркутске (и последнего десятка ощутимых)12 января 2021, 05. 32Монголия, Хубсугул - 8, 7 баллаИркутск - 5 баллов, несколько афтершоков17 декабря,1:43.Ольхон - 4 балла, Иркутск - 3 балла10 декабря, 05.44Иркутск - 5-6 баллов22 сентября, 02. 20Слюдянка 5-6, Иркутск, Марково, Дзержинск, Мамоны, Шелехов, Введенщина, Чистые Ключи, ст. Голубые Ели, Ангарск, Усолье-Сибирское, Закаменск 5бМалая Топка, Черемхово, Байкальск, Усть-Куда, Мегет, Оёк, Саянск, Бохан, Моты, Зима 4-5бХомутово, Молодежный, Свирск, Оса, Средний, Утулик, Куда, Кяхта, Харанжино 4бОльзоны, Листвянка, Карлук, Бозой, Еланцы 3-4б14 сентября 03. 06Байкальск, Утулик 4б24 августа, 15. 49.Суво, Уро 4б24 июля, 21.42Максимиха 5б,Суво,Уро,Усть-Баргузин,Баргузин 4б,Онгурен 2-3б6 июля, 19.50Байкальск 4-5б; Иркутск, Ангарск,Шелехов,Куйтун ( Бурятия), Баклаши, Большой Луг,Танхой,Чистые Ключи, Выдрино, Грановщина, Пивовариха,Подкаменная, Маркова,Олха, Максимовщина, Мамоны, Новая Разводная, с/с Талая 4 б; Усолье-Сибирское, Закаменск, Мегет, Утулик,Патроны, Моты, Плишкино,Мельничная Падь, Оек, Савватеевка,Добролет, Молодежный, Малая Топка, 3-4б; Улан-Удэ, Свирск,Усть-Ордынский, Улекчин 3б20 июня, 18. 15Куйтун (Бурятия) 4-5б; Петровск-Забайкальский ,Мухоршибирь 4б; Саган-Нур 3б13 июня 15.36Кырен 4-5б, Зун-Мурино, Тибельти 4б, Иркутск, Шелехов, Олха, Баклаши 3б9 июня 3.53Узур 3-4б, Онгурены 2б....10 января 3.58Каменск 2бТакова карта землетрясений 12 января 2021 в Иркутской области.