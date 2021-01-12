За последние полгода жителям Иркутской области напомнили, что они живут в сейсмоактивном регионе уже несколько раз – 22 сентября, 10 декабря и сегодня, 12 января, когда сибиряки вновь проснулись в будний день без будильников – повскакивали с кроватей в 5.33 утра. Однако, таких продолжительных «напоминаний» еще не было. Повторные землетрясения 12 января 2021 в Иркутске ощущали еще несколько раз, это были так называемых афтершоки – меньшие по силе толчки, происходящие после основного сильного.После землетрясения 12 января 2021 в Иркутске произошло уже более 10 афтершоков (по данным на 9.30 утра было одно землетрясение в 5 баллов, 11 мало заметных афтершоков и сейсмособытие в 4 балла в селе Орлик в Окинском районе Бурятии). Некоторые из них, по данным Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, 4 точно ощущались в регионе. Эксперты также рассказали КП-Иркутск, что землетрясение 12 января 2021 в Иркутске было нетипичным.Сразу после толчков губернатор Иркутской области дал поручение главам муниципалитетов провести осмотр домов и социальных объектов на их территориях. Уже есть первые отчеты.«По предварительным данным в Братском районе серьёзных разрушений не зафиксировано», - сообщил глава Приангарья в соцсетях. – «Сегодня в 11 часов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям заслушаю доклады с территорий, охваченных землетрясением. Будут данные, к каким последствиям привели подземные толчки».Будут ли еще повторные землетрясения 12 января 2021 в Иркутске покажет время.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08