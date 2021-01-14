Коронавирус в Иркутске, 14 января. В Иркутской области ситуация с коронавирусом полностью находится под контролем региональных властей, министерства здравоохранения. Пока резкого скачка заболеваемости после праздников в Приангарье нет, однако, режим повышенной готовности – в силе. Расслабляться рано. Соблюдение санитарных норм, установленных во время профилактики – необходимость нашего времени. Сейчас в Иркутской области в ковидных госпиталях остаются свободными 30% коек. Хочется, чтобы пустыми они и оставались, и их количество только увеличивалось за счет выздоровевших.Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 14 января: за сутки COVID-19 подтвердился у 264 человек. Общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в регионе возросло до 44 484. Большинство из заболевших - 38 898 (за сутки +381) уже выздоровели.В больницах Приангарья 14 января лечат 2568 пациентов, еще 7225 зараженных получают лечение амбулаторно. За минувшие сутки умерли 11 больных: причиной смерти 9 стал коронавирус. Всего с начала пандемии регион потерял 1692 человека с диагнозом COVID-19, из них от иных болезней умерли только 195.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 января: ожидаются еще около 10 тысяч доз вакциныКак только фармпредприятия изготавливают вакцину от COVID-19, ее тут же раздают в прививочные пункты по всей стране. В России их сейчас более 300, в Иркутской области – 9. «Укол здоровья» в регионе поставили пока только 1300 человек, 400 из них получили уже полный комплекс защиты, то есть поставили и повторную прививку.Пока в Приангарье поступило 8742 вакцины, до конца января областной минздрав получит еще, общее число доз вырастет до 20 000. Пока вакцину получают медики и учителя. Известно, кто будет следующими – соцработники и специалисты ЖКХ.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 января: автоматические комплексы измерения температуры ставят в школахУченики приходят на уроки примерно в одно и то же время и работникам учебных заведений нужно проверить температуру, обработать ученикам руки. В больших школах Иркутска этот процесс решили автоматизировать. Специальные комплексы устанавливают уже в 10 СОШ.В планах поставить их во всех иркутских школах. При измерении температуры, если показатели превышены, устройство издает звуковой и световой сигналы.Санитайзеры-автоматы для школ областного центра уже также закупили в количестве более 2000 штук.Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 14 января.Читайте также:Иркутян будут лечить от COVID-19 переливанием плазмы. Этот метод подходит тем, у кого тяжелое течение болезни (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08