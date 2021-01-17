В Улан-Удэ в ночь на воскресенье, 17 ноября, неизвестные подожгли собачий приют «Надежда», который принадлежит Байкальскому обществу защиты животных и находится в поселке Забайкальский, где в течение месяца стаи бездомных собак дважды нападали на людей. Сторож приюта вовремя заметил возгорание и вызвал МЧС.- Пожар оперативно ликвидировали. К счастью, животные и люди не пострадали, - рассказали «КП-Иркутск» в приюте. – Огнем поврежден вольер и небольшая часть забора.По словам зоозащитников, поджигателей уже разыскивает полиция. Сотрудники приюта, как и многие пользователи соцсетей, считают, что вольер подожгли местные жители, недовольные серией нападений бездомных собак в этом районе. Именно в поселке Забайкальский в конце декабря бездомные псы покусали 20-летнюю девушку, практически не оставив на ее теле живого мета. А в январе собаки едва не растерзали 11-летнего мальчика, который шел со школы домой. Сейчас и студентка, и школьник, находятся на лечении в Москве.С этими же нападениями связывают и поджог в улан-удэнском приюте «Кот и пес», где пожар случился 10 января. Напомним, в тот раз в дыму задохнулись три собаки, остальных удалось спасти, вынести на улицу. В результате пожара разрушена часть стены фасада здания, в одной комнате прогорел пол. Восстанавливать приют помогают власти Улан-Удэ и волонтеры.Ситуация с бродячими собаками в столице Бурятии сейчас стоит как никогда остро. После нападения животных на людей в поселке Забайкальский, власти Улан-Удэ организовали усиленный отлов бездомных собак. Как рассказал мэр города Игорь Шутенков на заседании оперштаба по обращению с безнадзорными животными, каждый день в администрацию поступают сотни заявок на отлов бездомных собак. По его словам, всех собак, которые нападали в Забайкальском на людей, уже вычислили и отловили.- На днях, предположительно, была поймана четвертая собака, которая напала на подростка, - сообщил председатель Комитета городского хозяйства Улан-Удэ Сергей Гашев. – Она попадает под описание. На шерсти в районе пасти многочисленные засохшие пятна крови. Собака передана ветеринарам.Кроме того, в поселке Забайкальский после нападения собак на школьника организовано патрулирование улиц дружинниками. Как сообщили в администрации Улан-Удэ, с пятницы трое человек дежурят в районе школы, еще двое работают на месте, где произошла эта трагедия.- С места трагедии по лесополосе – опасный район, туда подъезжаем. Наша задача встретить детей с автобуса и проводить до учебного заведения, чтобы полностью обеспечить безопасность. Учеба начинается с 8 часов утра, дети приезжают заранее, и мы их встречаем, - рассказала дружинник Наталья Орлова.Помимо этого, мэрия выделила несколько автобусов, на которых ребятишек довозят до школы. Такое решение принято по итогам заседания специальной комиссии по обеспечению безопасности учащихся школы № 55, где учится пострадавший мальчик.Из-за нападения бездомных собак на людей в Улан-Удэ введен режим повышенной готовности. Ситуацию с бродячими животными рассмотрит внеочередная сессия Народного Хурала Бурятии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«На его теле было кровавое месиво»: родные покусанного 11-летнего мальчика из Бурятии рассказали о его состоянии (Подробности)Девушка из Бурятии, которую покусали собаки, доставлена спецбортом в Москву (Подробности)