Афтершок силой 2-3 балла произошел в Иркутске вечером 21 января. Фото Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук

Иркутск снова трясло! Землетрясение в столице Приангарья произошло вечером 21 января в 18.51. В этот раз колебания земной коры иркутские сейсмологи оценили в 2-3 балла. Почувствовали их не все, в это время в городе час пик – многие возвращались домой в общественном транспорте или на машине.

Эпицентр его, по сообщению Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, находился все там же, где произошло землетрясение 12 января 2021 – в районе озера Хубсугул. Напомним, чуть больше недели назад там было зарегистрировано сейсмособытие в 8 баллов. «Волна» до Иркутска дошла в 05. 30 с силой уже в 5 баллов. И этого хватило, чтобы разбудить сибиряков. Многие снова вышли на улицу, ждали повторных толчков. И они идут, причем без конца, не сильные, но ежедневно и их уже более 120. Кстати, сейсмологи рассказали КП-Иркутск в каких районах областного центра трясет сильнее. Так, жители разных районов столицы Приангарья ощущают тряску по разному - меньше всего ее ощущают жители Ново-Ленино и Иркутска II.

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