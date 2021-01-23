Байкал не спит: из-за землетрясений в Иркутске лед на озере все еще не встал Фото: Мария КНЯЗЕВА

Прогуляться по льду Байкала, прокатиться на коньках, сделать яркие фото на замерзшей глади озера – все это пока недоступно сибирякам и российским туристам. Выход на лед священного моря сейчас смертельно опасен. Несмотря на морозы, которые сковывали регион в начале года, да и сейчас в Приангарье столбики термометров временами опускаются до -40…-50, сковать Байкал льдом они не смогли. Специалисты называют причины.

- Процессу ледостава на озере препятствуют сильный ветер и сейсмическая активность: из-за них образовавшаяся твердая поверхность крошится, отрывается целыми полями, превращается в нагромождение торосов, - считают сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

А торосы – опасны: под ними могут быть трещины, разломы, открытая вода, лед с перепадами толщины. Да, сейсмическая активность в Прибайкалье за последнее время действительно вызывает удивление не только у сибиряков, но и у ученых. Иркутскую область за последние полгода серьезно тряхнуло уже четыре раза – 22 сентября, 10 и 17 декабря- в 202-м, 12 января уже в этом году.

-Четыре землетрясения подряд, за короткий промежуток времени – этого в Иркутске раньше не было, - рассказал КП-Иркутск директор Института земной коры СО РАН, член-корр. РАН Дмитрий Гладкочуб. – Даже в летописях города не упоминается.

И это те разы, где сила колебаний в Иркутске фиксировалась в 5-6 баллов. Не говоря уже о небольших толчках в 2-3 балла, а также менее ощутимых. Только после последнего землетрясения 12 января 2021 года (в эпицентре на российско-монгольской границе было 8 баллов) иркутские сейсмологи зафиксировали порядка 130 афтершоков.

Не удивительно, что лед при постоянных колебаниях не может промерзнуть на достаточную толщину.

- В заливах западной части Байкала толщина льда достигает 60 сантиметров, однако многочисленные становые нажимы и щели не позволяют назвать этот лед безопасным и комфортным для прогулок, - добавляют сотрудники нацпарка.

Сильный ветер гоняет льдины по Байкалу

В опасную ситуацию из-за этого накануне попали дайверы. Когда они поныряли уже возле огромной полыньи, поднялся, как сами они говорят, мощнейший ветер.

- С большой скоростью начал гнать льдину в нашу сторону, полынья превратилась в огромные ледяные тиски, пространство открытой воды начало резко сокращаться, - написал Егор Лесной в своем аккаунте в Инстаграм. - Я просто вылез на лед, и дошел по нему до кормы корабля.

А вот его товарищ выходить из воды начал позже, к тому моменту льдину начало относить дальше в Байкал. Он успел схватиться за боковую лестницу. С трудом, после того, как удалось снять ласты, пловец поднялся на корабль.

- Мы после обсуждали эту ситуацию, пришли к тому, что до нас наверняка не так много людей ныряли по фридайвингу в таких условиях на Байкале и любая ситуация сейчас, это бесценный опыт, который мы будем учитывать, для того, чтоб все было безопасно, - подытожили фридайверы.

Туристы ради фото подвергают себя опасности

Сотрудники МЧС Иркутской области регулярно напоминают, что выход, а уж тем более выезд на лед Байкала – это игры со смертью. В регионе сейчас действует режим повышенной готовности, чтобы предотвращать несчастные случаи и гибель людей – регулярно проводится патрулирование особо опасных участков, предупреждают туристов о ледовой обстановке.

- От Листвянки до Больших котов повсеместно выставлены знаки, информирующие об опасности, но люди вопреки здравому смыслу, выходят на лед ради фотографий, - говорит старший государственный инспектор по маломерным судам Западно-Байкальского участка Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Сергея Зуева.

Были уже и случаи провала под лед – в промоину угодил конькобежец, под воду ушла машина с туристами из Орла – им удалось выпрыгнуть из автомобиля, лед не выдержал двух мужчин на мотоцикле – один из них погиб.

КОНКРЕТНО

Толщина льда на Байкале

5-8 см вдоль береговой линии у поселка Листвянка, в 100 метрах от берега – открытая вода;

15 см – вдоль берега у поселка Большое Голоустное, ледовое поле подвижно, есть промоины;

5 см – в проливе Ольхонские ворота;

1-3 см – от населенного пункта Новоснежная до Култука.

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