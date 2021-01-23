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Паралимпийскую чемпионку без обеих ног Джессику Лонг отругали за парковку на месте для инвалидов

Американка записала видео с возмущением в соцсетях
Мария КНЯЗЕВА
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Паралимпийскую чемпионку без обеих ног Джессику Лонг отругали за парковку на месте для инвалидов

Паралимпийскую чемпионку без обеих ног Джессику Лонг отругали за парковку на месте для инвалидов

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Меня никогда не притесняли в детстве, и я не думала, что это будут делать во взрослом возрасте. Я молода, хорошо выгляжу, но у меня нет ног! И это тяжело и больно!», - о неприятной ситуации, которая с ней произошла на парковке, рассказала в сети Тик-Ток американская параолимпийская чемпионка по плаванию с сибирскими корнями Джессика Лонг.

Она, как и положено, оставила машину на месте для инвалидов, а когда вернулась, получила выговор от незнакомки. Та сделала Джессике замечание. Мол, парковать авто здесь имеют права только люди с особенностями здоровья, намекая, что Джессика таковой не является. Мол, красивая, эффектная, молодая и атлетически сложенная, неужели не могла бы пройти пару метров вместо того, чтобы тормозить прямо у входа и занимать места для инвалидов. История паралимпийскую чемпионку явно возмутила.

«Просто будьте добрее», - этой фразой Лонг закончила ролик.

Ноги ампутировали в детстве

История Джессики Лонг – история Русалочки. О ней «КП» - Иркутск уже рассказывала. На протезах 28-летняя она с рождения - малышка появилась на свет в 1992 году в городе Братске Иркутской области. Узнав, что у дочки нет малых берцовых костей, лодыжек, костей стопы, ее мама – сама еще 16-летний подросток, послушав родных, отказалась от ребенка. Так Танюша, как назвали крошку, оказалась в Доме малютки. Казалось бы, от здоровых детей отказываются, а тут инвалид, ну какое у нее может быть будущее... Но Таня родилась под счастливой звездой – несмотря на такие тяжелые диагнозы, девчушку усыновили. Ей было всего 1 год и 1 месяц, когда чета Бета и Стив Лонги приехали в Иркутск ради усыновления, увидели белокурую, голубоглазкую Танюшу, полюбили ее с первого взгляда и увезли ее в США. Знали, что смогут подарить девочке из Сибири счастливую жизнь. Дали ей свою фамилию и новое имя – Джессика Лонг.

- Когда я приехал, на руках Джессику держала нянечка, - поделился воспоминаниями о первой встрече с дочерью приемный отец Стив Лонг с журналистами. – Она была необыкновенно красива. И тут же приют - такой мрачный, стены покрыты какой-то плиткой. И очень холодно: стекла на некоторых окнах в трещинах, а кое-где и вовсе их не было.

Почему она меня бросила?

В Америке за здоровье Тани новые родители взялись основательно. Девочке сделали несколько операций – ампутировали обе ноги ниже колена, сделали протезы. И девочка пошла! А позже поехала на велосипеде, стала заниматься скалолазанием, но больше всего любила купаться в бассейне с сестрами и братьями (в семье Лонг шестеро детей: 3 родных и 3 приемных). Плавание, которое так нравилось девочке с детства, – стало делом жизни. В 12 лет о Джессике узнал весь мир. Она Джессика завоевала четыре золота на Паралимпиаде в Афинах. На Паралимпиаде в Пекине в 2008 году выиграла еще 6 медалей и установила три мировых рекорда, в 2012-ом Джессика пять раз поднималась на первое место пьедестала на Паралимпиаде в Лондоне. И вот тогда Лонг заявила на весь мир – она мечтает приехать в Россию, чтобы найти свою мать. Ведь родители никогда не скрывали, что удочерили.

-Я хотела бы спросить ее – почему она меня бросила? – сказала Джессика.

Встреча состоялась

Не побоявшись сибирских морозов, Джессика-Таня поехала в Россию в декабре 2013 года. Многочасовой перелет из Балтимора в Иркутск, через Нью-Йорк и Москву, затем самолет до Иркутска и наконец, поездка в поселок Тэмь Братского района Иркутской области на поезде.

- Я не виню мать за то, что отказалась от меня. Я безмерно благодарна ей уже за то, что подарила мне жизнь, - поделилась Джессика перед своей поездкой к родным в деревню Тэмь в Братском районе.

Отдав ребенка в 16 лет в детдом, мама Наталья с отцом будущий чемпионки не рассталась. Родили еще троих детей – дочку Настю и мальчика с девочкой - двойняшек, у одной из дочек – ДЦП, но от нее уже повзрослевшие родители не отказались.

- Появилась на свет моя Танечка раньше срока и мне сообщили, что она инвалид на всю жизнь, ходить не сможет…Таня осталась в роддоме, а мы приехали домой. Какая же я тварь... – рыдая, рассказала корреспондентом «КП» - Иркутск» биологическая мать Джессики Лонг Наталья Валтышева. - Я думала о ней все время, надеялась уговорить свекровь все же забрать девочку. А потом узнала, что ее удочерили американцы. Новые родители сделали то, что я бы никогда не смогла сделать для нее.

Наверное, Джессика и сама это поняла, увидев, как живут ее родные – в обшарпанном деревянном доме с удобствами на улице. Встречали ее по-русски – картошечкой с огурчиками. Расставаясь, обнимались, обещали писать друг другу. Но после практически не общались. Даже о том, что паралимпийская чемпионка вышла замуж мать с отцом узнали только из соцсетей.

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