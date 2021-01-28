Коронавирус в Иркутске, последние новости на 28 января: в областном центре COVID-19 с начала пандемии заразились более 17 200 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 28 января. Регион вышел на плато по заболеваемости COVID-19 еще в прошлом году. Так ежедневно диагноз и подтверждается у плюс/минус 260 человек. В целом, ситуация сейчас стабильна – резерв коек есть, препараты необходимые тоже, в 2021-ом началась массовая вакцинация. Теперь попасть на прививку от коронавируса может любой желающий – достаточно записаться (адреса прививочных пунктов здесь). Напомним, вакцина двухкомпонентная – после введения первой дозы нужно подождать 21 день и сделать второй укол – так защита от заразы будет максимальной.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 28 января: за сутки +265 положительных тестов, общее число случаев инфицирования возросло до 48 140. Выздоровели еще 390 человек, всего с начала пандемии с COVID-19 справились 42 764 сибиряка. В больницах региона 28 января 1973 пациента с новой коронавирусной инфекцией.

Скончались еще 9 человек. Жертвами коронавируса в Приангарье стали 1638 зараженных, еще 204 заболевших COVID-19 умерли от иных тяжелых болезней.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 28 января: больше всего заражений в Иркутске и Ангарске

Эти два города с начала распространения коронавируса в регионе - в лидерах по числу заболевших. В областном центре с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился более чем у 17 200 человек. В городе нефтехимиков цифра гораздо меньше – 4596 ( на 27.01). Далее следуют Иркутский район ,Братск и Усть-Илимск.

Также в начале рейтинга по числу заболевших среди территорий Приангарья Усть-Кутский район, Бодайбо и Эхирит-Булагатский район. В остальных муниципальных образованиях Иркутской области количество случаев заражения меньше 1000. Меньше всего человек заразу подцепили жители Катангского района – всего чуть больше 20.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 28 января: почему после вакцинации температура

Корреспонденты «Комсомолки» накануне задали 5 наивных вопросов о том, кому ставить прививку от коронавируса и почему после нее поднимается температура и болит рука. На них ответил главный инфекционист Иркутской области, главврач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев. Специалист рассказал о противопоказаниях и о том, какие ограничения и как долго должен соблюдать привитый после «укола здоровья». Интервью читайте здесь.

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