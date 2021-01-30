Землетрясение силой три балла зафиксировали на байкальском острове Ольхон 30 января

Землетрясение силой три балла зафиксировали на байкальском острове Ольхон.

Землетрясение силой три балла зафиксировали на Ольхоне, популярном туристическом острове на Байкале. Его чувствовали и на самом острове, и в поселке Еланцы, на Малом море. Эпицентр подземных толчков, судя по карте, опубликованной Байкальским филиалом Геофизической Службы РАН, находился неподалеку от побережья озера.

Большинство жителей Ольхона вряд ли почувствовали подземные точки. Во-первых, достаточно рано - в 7.56 утра субботнего дня, когда многие еще спят. Во-вторых, по байкальским меркам, не очень-то и ощутимо. В последние недели, начиная с 12 января, регион трясет непрерывно.

Напомним, ощутимое землетрясение в 5 баллов в Иркутске произошло рано утром 12 января 2021. Эпицентр находится на озере Хубсугул в Монголии. После этого ученые зафиксировали уже более 200 чувствительных афтершоков. Эти земные точки могут продолжаться още достаточно долго.

Но все это не значит, что остальная территория возможных колебаний земной коры вдруг взяла передышку. Наоборот, ученые предполагают, что одно землетрясение провоцирует другое. Так, эпицентр 3-балльного землетрясения, которое ощутили в Иркутске 24 января находился в Бурятии. На станции Мишиха ощущались толчки в 5 баллов, в поселке Клюевка в Кабанском районе 4-5 баллов, в Бабушкине 4 балла.

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