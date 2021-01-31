100 участников несанкционированного митинга в Иркутске 31 января 2021 года доставлены в отделы МВД. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несанкционированный митинг 31 января 2021 в Иркутске не обошелся без задержаний и арестов. Полиция озвучила официальную информацию по количеству жителей областного центра, которые приняли в нем участие. По данным МВД, в незаконной акции участвовало порядка 170 человек.

Всего, по оценкам полиции, в незаконной акции участвовало около 170 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Из этого числа в течение дня было задержано и доставлено в отделения полиции для дальнейшего разбирательства сто человек. Причем, часть из них задержали в начале мероприятия, когда люди только сбирались на шествие. Некоторые иркутяне были задержаны под конец несанкционированной акции, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Блогеры в Сети даже распространяли информацию о применении силы к отдельным участникам незаконной акции. Но эти сообщения не нашли подтверждения. Так, напомним, в пабликах и соцсетях «гуляло» видео, на котором стражи порядка якобы применяют силу к пенсионерке. Позже выяснилось, что это видео – фейк, а авторов недостоверной информации сейчас разыскивает полиция.

- На кадрах видно, как пенсионерка выражалась в адрес правоохранительных органов нецензурной бранью, провоцировала полицию на применение к ней физической силы, - уточнили в МВД. – Однако полицейские не реагировали на призывы женщины. Видя это, она умышленно легла на землю и изобразила, будто ее избили дубинками.

Напомним, очередной несанкционированный митинг, который прошел в центре Иркутска сегодня, 31 января 2021, не обошелся без провокаций и задержаний. Акция не была согласована с администрацией Иркутска. Согласно Кодексу России об административных правонарушениях, за участие в ней предусмотрен административный арест на 15 суток или крупные штрафы.

Полиция обеспечивает общественный порядок на несанкционированном митинге в Иркутске 31 января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отметим, это уже вторая незаконная акция в Иркутске за неделю. Первая состоялась 23 января. Тогда все обошлось без происшествий, никого из митингующих не задержали. В общей сложности, по данным администрации города, на улицы вышло около 2500 человек.

Незаконный митинг 31 января в Иркутске не обошелся без провокаций и задержаний. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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