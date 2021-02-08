Налейте водочки и дайте отдохнуть: один из лучших саночников мира Семен Павличенко рассказал о сложном бронзовом сезоне

Семен Павличенко занял 3-е место в сезоне 2020-2021. Фото: личная страница Семена Павличенко в соцсетях

Братский саночник Семен Павличенко, который в этом году занял 3-е место в общем зачете Кубка мира и завоевал Бронзовый Хрустальный глобус, поделился эмоциями после удачного сезона. Напомним, в сезоне 2020-2021 29-летний россиянин набрал 673 очка. Опередили нашу «сибирскую ракету» только «великий и ужасный» немец Феликс Лох, и его соотечественник Йоханнес Людвиг.

При этом на последнем этапе Кубка мира, который 6 февраля прошел на олимпийской санно-бобслейной трассе в швейцарском Санкт-Морице, Семен Павличенко по итогам двух заездов финишировал лишь на 16-м месте. Однако, благодаря успешному выступлению на других этапах Кубка мира, где Семен не раз становился призером, он стал лучшим в составе сборной России. Стоя на пьедестале, Семен крепко сжимал Бронзовый хрустальный глобус, и был счастливее опередивших его немцев. А затем поделился эмоциями на своей странице в соцсети.

- Просто налейте водочки и дайте отдохнуть, - подписал Семен фото со своей главной наградой года. – Мы изнасилованы за этот сезон, ведь отдыха не было совсем.

И правда, ведь начиная с ноября, российские саночники колесят по всей Европе, выступая на соревнованиях почти каждые выходные. Латвийская Сигулда, австрийский Инсбрук, немецкий Кенигзее. Вот лишь неполный список стран, где Семен выступил за эту зиму и завоевал медали. Впереди у братчанина еще выступление на чемпионате России в Сочи, который пройдет в марте. А пока Семен спешит к своим главным болельщикам – жене и двум сынишкам.

- Я домой, ура! – пишет Семен. – Жди меня моя семья!

Ну а после того, как сезон окончательно будет закрыт, Семен наверняка рванет в родной Братск к своей бабушке Алле Рауфовне, которая воспитывала его в детстве. Там его ждет любимый борщ и горлодер. Именно эти лакомства спортсмен заказывает бабуле перед каждым приездом.

Кстати, в ближайшее время у Семена Павличенко, который сейчас является лидером сборной России может появиться конкурент-земляк. Точнее, он уже есть. Еще один саночник из Братска Александр Горбацевич добился в этом сезоне отличного прогресса, заняв в общем зачете 12-е место. На этапе Кубка мира в Санкт-Морице, Александр и вовсе выступил лучше своего друга Семена, финишировав 6-м.

ДОСЬЕ «КП»

Семен ПАВЛИЧЕНКО

Родился 11 мая 1991 года в Братске.

Рост - 180 см, вес - 91 кг.

Участник двух Олимпиад: Сочи-2014 - 5-е место, Пхенчхан-2018 - 14-е место.

Достижения: чемпион Европы (2015, 2017, 2018, 2019, 2021), серебряный призер чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015, 2019), серебряный призер чемпионата мира (2015, 2021), многократный победитель и призер этапов Кубка мира. Обладатель «Большого хрустального глобуса» (2019) и бронзового (2020, 2021). Чемпион России - 2019.

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