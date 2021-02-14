Байкальская рыбалка 2021: поудить рыбку на озеро приедет актер Дмитрий Дюжев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Начищайте крючки и блесна, товарищи-рыбаки! Фестиваль Байкальская рыбалка 2021 состоится! После перерыва в один год – в 2020-ом турнир отменили из-за пандемии коронавируса – любители подледной ловли снова соберутся на льду самого глубокого озера на планете, чтобы скрестить свои буры и удочки. И почетным гостем в этом году станет, как обещал ранее, актер – звезда сериала «Бригада», фильмов «Жмурки», «Остров», актер театра и кино Дмитрий Дюжев.

Пройдет Байкальская рыбалка 2021 недалеко от села Турка в Прибайкальском районе Бурятии 26-27 марта. Регистрация, как сообщают регистраторы, уже началась. Пока неизвестно удастся ли побить рекорд последнего турнира – тогда со всей страны и даже из-за рубежа приехали около 1400 человек – 346 команд (мужских, семейных, 33 группы состояли только из представительниц прекрасного пола).

Такое число позвонило соревнованию попасть в Книгу рекордов Гиннеса нашей страны по количеству участников подледного лова. Тогда, кстати, шутили, что наверняка кто-то из рыбаков «сорвался» на турнир в надежде пообщаться с секс-символом российской эстрады Анной Семенович – она была почетным гостем в 2019 году, но с ней же был и «Михалыч» из серии фильмов «Особенности национальной…» - актер Алексей Булдаков. Немало было и его поклонников.

Призы, как всегда, заманчивы. Крайний раз победитель уехал на новом внедорожнике, в 2021-м обещают разыграть аэроглиссер с кабиной на 5 человек и автоприцепом. Занявшие второе место получат снегоход, третье – лодочный мотор. Напомним, что для участия в фестивале Байкальская рыбалка 2021 нужно собрать команду из 4 человек - пол и возраст не важен, заплатить оргвзнос. Зарегистрироваться на соревнования надо успеть до 22 марта. Кстати, каждой команде нужно придумать название и поработать над внешним видом. В прошлые годы на льду можно было встретить даже "Северобайкальских папуасов", бабок-ежек и телепузиков.

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