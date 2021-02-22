«Я приметила стройную, голубоглазую, лысую девушку и сразу захотела с ней познакомиться. Она стояла в позиции и тянула носок.- Извините, Вы танцовщица?- Гимнастка!»Это рассказ из блога Карины Поменчук, танцовщицы из Иркутска, которая за пять месяцев победила рак четвертой стадии. В онкодиспансере она познакомилась с другой пациенткой, Марией Рубанниковой, студенткой архитектурного факультета ИРНИТУ и гимнасткой. Она вдохновляла Карину и была ее опорой во время лечения.«Я очень удивилась, узнав, что ей 21. Всего 21 и такой диагноз! А она сидит с высоко поднятой головой и ничуть не сломленным духом. Эта юная девочка поддержала меня так, что я отпустила все страхи и начала дышать. Ее капельница весила килограмм 10, и она ходила с ней ко мне на второй этаж. Приносила мне помидоры, рассказывала веселые истории, не давала унывать, вселяла веру в победу и отсутствие «побочек». 21 год и такой чистый, светлый разум. Здравые мысли, вера в успех и благодарность за все, что происходит в ее жизни», - пишет Карина.Сейчас у обеих - ремиссия. Все страшное позади, осталась лишь крепкая дружба. Историю Карины «КП»-Иркутск уже рассказывала, а теперь - о том, как боролась с раком Мария.«Рак не посмеет мне помешать»- Началось все с того, что на шее появилась маленькая шишечка, - вспоминает девушка. - Она быстро росла, но в чем дело, выяснили не сразу. На обследования понадобилось три долгих месяца! Я за это время чего только ни надумала, перерыла интернет - сейчас понимаю, что зря, ни к чему было нагонять страх.Тем не менее, диагноз оказался очень серьезным: карцинома, то есть злокачественная опухоль, спрятавшаяся в мышце. Третьей стадии…- Когда мне позвонил врач из онкодиспансера и сказал: «Собирайся на химиотерапию», я поняла, что рак подтвердился, - говорит студентка. - И хоть я заранее морально готовила себя к этому, все равно голос у меня задрожал, а после разговора началась истерика…Но Мария - девушка сильная. Быстро взяла себя в руки и дала установку: «Планов на жизнь у меня много, и рак не посмеет мне помешать!»\\"День рождения в онкологии? Самый лучший!\\"Иркутским медикам она доверилась полностью. Переживала, как будет выглядеть без волос, но врач ее успокоил: «У вас череп очень правильной формы, это только подчеркнет ваши красивые глаза».- И правда, после первой же «химии», когда волосы выпали, мне говорили, что новый образ мне идет, - рассказывает Мария. - И я сама чувствовала себя красивой.Такое лечение дается нелегко. Слабость, тошнота, другие побочные эффекты. Девушка с трудом приходила в себя, но понимала, что лежать и делать «больной вид» нельзя: надо вставать, двигаться, идти к выздоровлению. И так после каждой химиотерапии - а их она пережила шесть, плюс операцию.- Что придавало сил? Болезнь совпала с пандемией, что позволило мне «затаиться», меньше говорить об этом. Родители вселяли веру в победу. Но ни разу я не видела их слез и жалости, и за это я им очень благодарна, - вспоминает девушка. - Поддерживали коллеги (я преподаю гимнастику детям), а близкие подруги приезжали в больницу почти каждый день.День рождения 12 июня она отмечала прямо в онкологии. Подруги устроили яркий праздник: под окном разбили мини-сад с цветами и кустарником, на все отделение принесли торт и закуски, снимали видео, а главное - принесли поздравительные письма от всех близких. А с родителями накрывали стол и выпускали в небо 21 воздушный шарик. Мария говорит, что именно этот день рождение, на удивление, был самым лучшим в ее жизни, максимально искренним.«Смогу ли снова тренировать?»Для Марии этот вопрос был одним из самых первостепенных, раз опухоль пряталась в мышце на шее. После операции она боялась, вдруг не сможет свободно поворачивать голову, а значит, полноценно заниматься гимнастикой и вести тренировки.Но и тут не дала слабины. «Главное, выздороветь, а шею разработаю!» - твердо сказала сама себе. И сейчас, спустя восемь месяцев после операции, подвижность вернулась почти полностью. Остался лишь шрам на шее.Мария снова ведет тренировки. Снова учится в университете (хотя благодаря друзьям даже в академический отпуск не уходила: во время сессии ей помогли вовремя сдать все работы). Снова готовится к любимым архитектурным фестивалям, в том числе всероссийского уровня. У нее снова растут красивые густые волосы.- После болезни я стала внимательнее к здоровью, прекратила переживать из-за мелочей и делать то, что не по душе, - откровенничает Мария. - Я поняла, что в трудной ситуации главное - убедить себя и окружающих, что все будет хорошо.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЯ победитель – кричу на весь мир!»: 30-летняя иркутянка, излечившаяся от рака, станцевала победный танецСпециально для этого Карина Поменчук с хореографом разучивала новые движения (подробности)