«Болели мышцы, было сложно сконцентироваться»: врачи из Сибири рассказали о личном опыте вакцинации

После прививки медики будут отслеживать у себя уровень антител каждый три месяца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медики ставили вакцину от коронавируса самыми первыми. «КП»-Иркутск узнала, какие побочные эффекты они перенесли, и у всех ли уже выработались антитела.

Так, главный инфекционист Иркутской области Владимир Хабудаев первые дни после прививки чувствовал недомогание.

- В первый день после прививки поднялась температура до 37,5, морозило, появилась ломота в теле, боли в суставах и в мышцах, будто после усердной тренировки. На следующее утро была слабость, ощущение, словно заболеваю ОРВИ. А еще стало трудно концентрироваться и четко выражать мысли - это, пожалуй, самое неприятное, - рассказал Владимир Хабудаев.

По его словам, во второй половине дня температура спала, но осталась утомляемость и возникло ощущение, словно не хватает воздуха. На третий день сохранялась только слабость, затем прошла.

- После прививки вторым компонентом, которую ставил 8 февраля, были те же симптомы. Но никаких необычных реакций у меня не проявилось, все они уже известны, - сказал инфекционист. - Добавлю, что у коллег (мы вакцинировались одновременно впятером), после первой прививки вообще не было реакций, и только после второй поднималась температура до 37,2, появлялась слабость и ломота в теле. Ну а сейчас самочувствие у всех нормальное.

Проверять наличие антител Владимир Хабудаев будет в начале марта. А вот главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Бурятии Татьяна Сымбелова поставила прививку еще в октябре 2020 года, и с того момента уже дважды сдала анализы на антитела.

- Первый анализ, как и полагается, делала осенью, спустя 21 день после прививки вторым компонентом. Уровень антител оказался высоким, - рассказывает Татьяна Сымбелова. - И он сохраняется, что подтвердили анализы, сделанные повторно в январе. Буду отслеживать титр антител и в дальнейшем. Надо сказать, никаких побочных эффектов после вакцинации у меня не было. У коллег отмечалась слабость, ломота, но это прошло буквально за одну ночь. Иммунитет выработался у всех привитых.

Поделились первыми результатами иммунизации и в Забайкалье.

- Наши сотрудники перенесли вакцину хорошо, не зафиксировано никаких осложнений и выраженных побочных эффектов, - рассказывает главный внештатного инфекциониста минздрава Забайкалья Елена Веселова о врачах из краевой «инфекционки». - Антитела к вирусу COVID-19 обнаружены у 100% привитых. Будем мониторить наличие антител в крови раз в три месяца, и тогда можно будет сделать выводы, насколько долговременный эффект дает вакцинация.

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