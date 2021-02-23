Таким суперзвезду отечественного шоу-бизнеса Сергея Зверева видел не каждый его поклонник. В День защитника Отечества шоумен опубликовал на своей странице в соцсети редкое фото со времен своей службы в армии. Для тех кто не знал, Сергей Зверев действительно отдал долг Родине. В 1980-х годах будущий король гламура проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР в Польше (ПВО), где был заместителем командира взвода, секретарем комсомольской организации и дослужился до звания старшего сержанта.Как оказалось снимок солдата Зверева хранится в дембельском альбоме суперстара. Узнать на нем Сергея без его пышной шевелюры действительно непросто.- Поздравляю всех, кто служил, кто отдал долг Родине, защищал честь страны, - подписал фото Сергей Зверев. – Поздравляю с праздником 23 февраля. На этом фото я в первый год моей службы в рядах Советской Армии.Фотографию совсем юного Зверева подписчики восприняли с восторгом. Меньше чем за сутки у снимка уже более 35 тысяч лайков и более 3 тысяч комментариев.- «Какая классная фотка», — пишут пользователи соцсетей. - «Вау, какой красавчик», «Необыкновенно красивый и милый», «Лапушка, уже тогда был с модной прической».Возможно, вскоре Сергей Зверев сменит свои стразы, и яркие наряды с коронами на строгий классический костюм, а обувь на высокой платформе на обычные туфли. Все дело в том, что недавно знаменитый стилист всерьез задумался о карьере политика. А именно о том, чтобы баллотироваться в Госдуму от родной Бурятии. Об этом, по словам Зверева его просят поклонники со всей страны.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСуперзвезда Сергей Зверев захотел баллотироваться в Госдуму (Подробности)Лезгинка от короля: суперзвезда Сергей Зверев зажег в торговом центре Иркутска (Подробности)Суперзвезда меняет профессию: Сергей Зверев прилетел в Иркутск, чтобы попробовать себя в качестве блогера (Подробности)