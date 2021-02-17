Фото с места ДТП с автобусом под Братском 17 февраля 2021: в аварии погибли пять человек Фото: ГУ МВД по Иркутской области

КП-Иркутск публикует фото с места ДТП с автобусом под Братском 17 февраля 2021. Страшная авария произошла в ночь на 17 число между городами Тулун и Братск на трассе «Вилюй» в Иркутской области. Столкнулись рейсовый автобус и Тойота Ипсум. Сначала полицейские сообщили о четырех погибших, после их количество возросло до пяти – тело молодой девушки нашли во время разборов искореженных автомобильных конструкций. Известно также, что погиб водитель рейсового автобуса Иркутск-Железногорск-Илимский. Еще трое пассажиров пострадали.

К расследованию причин аварии уже подключился Следственный комитет Приангарья и прокуратура. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Фото с места ДТП с автобусом под Братском 17 февраля 2021: в аварии погибли пять человек Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Подробности ДТП рассказали следователи: сначала легковой автомобиль врезался в груженный прицеп лесовоза, через доли секунд с Тойотой столкнулся рейсовый автобус с 25 пассажирами. Смотрите, фото с места ДТП с автобусом под Братском 17 февраля 2021.

Фото с места ДТП с автобусом под Братском 17 февраля 2021: 5 погибло, 3 пострадало Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Фото с места ДТП с автобусом под Братском 17 февраля 2021: возбуждено уголовное дело Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Фото с места ДТП с автобусом под Братском 17 февраля 2021 Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Фото с места ДТП с автобусом под Братском 17 февраля 2021: авария произошла ночью Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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