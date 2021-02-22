9-летнюю девочку, которую сосед застрелил сквозь дверь, похоронили в Чите

Прострелянная дверь и осколки пули, убившей третьеклассницу, - это снял на видео отец девочки. Фото: скриншот видео.

"Малышка наша. Любимая, неповторимая, самая светлая, самая милая, милосердная девочка наша, щедрая и добрая..."

"Не дай бог никому такое горе... Это очень страшно..."

"Плачем вместе с вами, что же творится..."

В соцсетях на странице 9-летней девочки из Читы, которую 17 февраля сквозь дверь застрелил пьяный сосед, в комментариях под последней фотографией - боль и скорбь. Третьеклассницу оплакивают родные и близкие, и даже незнакомые люди выражают искренние соболезнования. На днях девчушку похоронили...

О том, как разыгралась страшная трагедия, рассказал ее отец. Он нашел в себе силы записать видео и показать, как все произошло. Дома. Практически на его глазах...

- Он (сосед - Ред.) вышел из своей квартиры с ружьем, подошел, постучался потихоньку, - описывает мужчина на ролике, выложенном в Ютуб. - Так же стучатся дети, когда приходят к дочке. Вот и в этот раз она подумала, что пришли подружки. Поэтому сразу побежала навстречу. Я с сыновьями сидел в комнате. Он (сосед) не раз был у меня дома и знал, где находится диван в комнате. Наверное, целился в меня.

Сосед был пьян. И недоволен шумом от ремонта, который шел в чужой квартире. Тетя погибшей школьницы рассказала "КП"-Иркутск, что работы в квартире у ее сестры (мамы девочки) велись в допустимое время, днем в будни. Но безработный сосед сидел в это время дома и вдруг решил пойти на разборки. Сначала громко пинал в дверь, напугав девчушку - она незадолго до смерти даже успела записать звук ударов на видео и выложить в Тик-Ток, - потом ее отец посоветовал буйному соседу пойти проспаться. И тот ушел, но позже вернулся с охотничьим ружьем... Пальнул в с лестничной площадки в закрытую дверь, и ранил девчушку в голову и грудь.

- Папа, меня убили! - успела прохрипеть школьница, падая на руки отцу. И умерла...

Стрелок в зале суда. Фото: СУ СК России по Забайкалью

33-летнего соседа взяли под стражу. Он, как выяснилось, ранее был судим. Ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. Расследование уголовного дела - на контроле у председателя СК России Александра Бастрыкина.

- Следствием приняты исчерпывающие меры к тому, чтобы человек, совершивший это жестокое, циничное преступление в отношении беззащитного ребенка, в скором времени ответил по всей строгости закона, - говорят следователи.

Ну а семья уже навсегда простилась с девочкой...

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