Девять дел после пыток и избиений в колониях и СИЗО возбудили в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сразу девять уголовных дел возбуждено по результатам проверки, которую провели сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний в колониях и СИЗО Иркутской области. Поводом для нее стали многочисленные жалобы осужденных на физическое насилие и даже пытки. Одно из обращений было по поводу притеснений по национальным мотивам. Вот оно подтверждений не нашло. Так "глубоко" здесь никто не мыслил.

Под следствием по этим девяти делам оказались как сотрудники ГУФСИН региона, так и сами обвиняемые и осужденные. Оперативное сопровождение по этим делам оказывают сотрудники центрального аппарата ФСИН. И ранее уже заявлялось - пока следствие не завершится , комиссия работу не закончит. И, похоже, это действительно еще не все дела. Сейчас идет проверка в отношении еще десяти матерых заключенных, которые издевались над сокамерниками и избивали их.

-Также сотрудники ФСИН России совместно с представителями прокуратуры и СУ СК РФ по Иркутской области ведут прием по личным вопросам и проверяют условия содержания в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15, - сообщает пресс-служба ГУФСИН Иркутской области. - С целью обнаружения возможных телесных повреждений медицинские работники проводят осмотр подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Комиссия работает в колониях и СИЗО региона с 18 января и за это время опрошено уже больше тысячи содержащихся там человек.

Напомним, ранее "КП"-Иркутск сообщала, что по отрицательным мотивам уже был уволен начальник иркутского СИЗО-1. А на на время служебной проверки отстранено от работы руководство СИЗО-1 и ИК-6. Был " выявлен факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении одного из них ", так сформулировали ситуацию в ГУФСИН. Осужденный был в срочном порядке доставлен в областную больницу. Также приняты заявления от подозреваемых, обвиняемых и осужденных о противоправных действиях сотрудников и следственно-арестованных СИЗО-1.

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