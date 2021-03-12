Сердце из тысячи роз выложили на льду Байкала к старту нового сезона шоу «Холостяк». Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Прозрачный и чистый лед Байкала в этом марте стал еще и романтичным. На днях, недалеко от берега в поселке Листвянка появилась необычная инсталляция. Там выложили огромное сердце из 1 тысячи роз. Туристы сразу начали выкладывать снимки главного символа любви в соцсети. Некоторые подумали, что выложив огромное сердце, кто-то из сибиряков признался своей девушке в любви или попросил ее руку и сердце. Оказалось, все намного проще.

Сердце выкладывали на лед целый день. Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

- Эффектная цветочная композиция создана к старту восьмого сезона проекта «Холостяк», в котором главным героем станет рэпер Тимати, - рассказали «КП»-«Иркутск» в пресс-службе телеканала. – Цветы в специальную разборную конструкцию мы выкладывали целый день. После фотосессии все цветы убрали, чтобы не засорять Байкал.

Учитывая стоимость одной розы, плюс работу сотрудников, которые выкладывали инсталляцию, стоимость сердца составила более 200 тысяч рублей.

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