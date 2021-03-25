Два сибиряка погибли, спускаясь из окон на связанных простынях Фото: Алексей БУЛАТОВ

За неделю сразу два жителя Иркутской области погибли, пытаясь выбраться из окон квартир на связанном постельном белье.

Так, накануне в Братске 29-летняя девушка, запертая сожителем на ключ, решила сделать веревку из простыней и на ней спуститься вниз аж с седьмого этажа! Но сорвалась...

- Такой же случай произошел с иркутянином в минувший понедельник, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Пытаясь выбраться из квартиры, где его закрыл приятель, 47-летний мужчина связал между собой покрывала. С помощью них он хотел спуститься на улицу с третьего этажа, но не удержался и упал.

Полицейские добавили, что в обоих случаях мог быть виноват алкоголь. Вероятно, перед тем, как полезть на улицу таким экстремальным способом, оба сибиряка выпили. Сейчас по несчастным случаям проводятся проверки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще несколько минут, и он бы задохнулся: полицейские вытащили сибиряка из горящей квартиры

Житель Усолья-Сибирского уснул с непотушенной сигаретой (подробности)

Полуторагодовалого мальчика госпитализировали по решению суда в Усть-Илимске

Его мать отказалась обследовать малыша в больнице, тогда медики обратились в прокуратуру (подробности)

18-летний водитель насмерть сбил пешехода на автомобиле, подаренном на совершеннолетие

Судить жителя Тайшетского района в Иркутской области будут по двум статьям (подробности)