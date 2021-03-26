«День рождения Темы каждый год отмечаем дважды»: сибиряк отдал сыну печень и спас ему жизнь

Артемий со своим отцом Алексеем. Фото: личный архив Алексея Бойкова.

«У вашего сына рак печени четвертой стадии, нужно как можно скорее начинать лечение». Слова врача родителей 10-летнего Артемия Бойкова из Улан-Удэ словно контузили. Шок, оторопь, страх… Страшный диагноз они услышали в апреле 2017-го года.

В голове крутилось: «Почему? За что?». Их мальчик родился и рос абсолютно здоровым ребенком. Ни на что не жаловался, серьезно занимался карате, помогал родителям водиться с младшей сестренкой. Что спровоцировало болезнь в таком возрасте? Этот вопрос задавали мать с отцом докторам. Может наследственность? Но в семье до него онкологией никто не болел. Все началось, когда у Артемия однажды просто сильно заболел бок.

Верили в выздоровление

- Мы грешили на аппендицит, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» отец мальчика Алексей Бойков. – Отвезли в больницу, врачи проверили, оказалось, нет, но боли не проходили. Сына отправили на УЗИ, которая показала, что на печени есть затемнения. Затем взяли биопсию, анализы отправили в Москву. Оттуда и пришел этот страшный диагноз…

На вопрос, почему страшная болезнь настигла такого маленького мальчика, медики ответить не смогли. Впрочем, это было уже не важно. Главное, нужно было спасать ребенка. Сначала Артемию назначили химиотерапию. Почти за два месяца пятиклассник прошел четыре сеанса. Переносил все процедуры, которые длились сутками, Артемий стойко, терпел, как настоящий мужчина.

- Конечно, мы поддерживали его, - продолжает Алексей Бойков. – У нас вообще не было упаднического настроения в семье. Говорили сыну с женой: «Да, ты болеешь, но это все лечится. Все пройдет, нужно только настроиться и пройти лечение». И это мы делали не для того, чтобы его не испугать. Мы действительно верили в выздоровление.

Сейчас Артемию приходится носить маску. Фото: личный архив Алексея Бойкова.

Увы, но химиотерапия не помогла истребить опухоль. Летом онкологи заявили, что Артемию требуется пересадка печени. И посоветовали искать донора в первую очередь среди самых близких родственников мальчика.

- Я даже думать не стал, сразу заявил, что отдам сыну свою печень, - говорит Алексей.

Оставалось только проверить, подойдет ли пересаживаемый орган. Группа крови здесь значения не имеет. В первую очередь медики смотрят, чтобы сама печень была здоровая и потому Алексея также направили на биопсию. Она показала, что мужчина может стать донором. Наконец, когда все анализы оказались в норме, назначили дату трансплантации – 17 июля 2017 года. То есть, спустя три месяца после постановки диагноза.

День операции – второй день рождения

- На пересадку нас направили в московскую клинику Шумакова, - говорит Алексей. – Деньги на поездку помогли собрать неравнодушные люди. Двенадцатичасовая операция прошла успешно.

Хирурги отрезали Алексею половину печени (размером примерно с детскую ладонь) и ювелирно пересадили ее Артемию. Уже через дней 10 Алексей вернулся домой, правда, еще четыре месяца просидел на больничном. В ноябре того же года, когда печень Алексея восстановилась, мужчина вновь вернулся к работе, он работает помощником машиниста.

- Печень прижилась сыну, - говорит Алексей. – Спасибо хирургам Сергею Готье и Артему Монахову за ювелирную работу. Правда, после пересадки весь учебный год Артемий провел на домашнем обучении. Затем мы перевели Тему в школу для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Она не сильно отличается от обычной. Программа та же самая, но уроки короче, длятся по 30 минут. И, конечно, теперь Артемию предстоит всю жизнь принимать лекарства и проверяться у врачей. Но Артемий спустя год смог вернуться в спорт. О карате, конечно, пришлось забыть, парнишка начал заниматься футболом. И даже какое-то время мечтал о карьере вратаря. Еще он обожает кататься на велосипеде. Правда, сейчас, когда школьнику вот-вот исполнится 14 лет, Артемий увлекся компьютерным программированием и робототехникой.

- В будущем у него будет не так много ограничений, - говорит Алексей. – Разве что не возьмут в армию и в военный ВУЗ. Ну и тяжести запрещено носить, хотя, думаю, грузчиком, думаю, он вряд ли захочет стать. Остальные профессии для него открыты.

Отец с сыном обожают вместе ездить на природу. Фото: личный архив Алексея Бойкова.

- А понимает ли уже сын, что отец спас ему жизнь? – спрашиваем Алексея.

- Думаю да, после такой ситуации, он повзрослел раньше, - заключает Алексей. – Сейчас мы с сыном почти все свободное время проводим вместе. Обожаем ездить на природу, занимаемся спортом. Историю четырехлетней давности почти не вспоминаем. Вот только каждое 17 июля отмечаем второй день рождения Темы. Покупает тортик, пьем чай. Всем, кто столкнулся с такой болезнью, советую не впадать в панику и не бояться. Всегда найдутся люди, которые помогут.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Виктория ДВОРНИЧЕНКО, заслуженный врач России, главный внештатный онколог минздрава Иркутской области:

«Пересадка печени при онкологии – сложнейшая операция»

- Врачи приняли абсолютно правильное решение, предложив провести ребенку пересадку печени. Нужно было сделать все, чтобы спасти мальчика. Отмечу, это очень сложная и действительно ювелирная операция. Намного сложнее, чем при циррозе. Нужно соблюсти очень много условий, чтобы трансплантация прошла успешно. Скорее всего, у ребенка еще не образовались метастазы. То, что мальчик сейчас полностью восстановился и даже занимается спортом, доказывает, что помощь ему была оказана оперативно и грамотно.

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