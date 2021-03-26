Синоптики предупредили, что на выходных в Иркутске резко ухудшится погода Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ухудшение погоды в Иркутске спрогнозировали синоптики. Погода резко испортиться уже сегодня вечером, 26 марта. Пойдет снег, подует сильный порывистый ветер. Его скорость будет достигать 15 м/с. И такая картина на иркутских улицах будет наблюдаться и завтра, 27 марта.

- В ночь на субботу придет циклон с атмосферными фронтами, - рассказала КП-Иркутск заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Ухудшение погоды ожидаем в Иркутском, Шелеховском и Слюдянском районах.

Завтра, 27 числа, в областном центре столбики уличных термометров вряд ли поднимутся выше 2-3 градусов. Метеорологи называют такие температуры слабоположительными. Порывистый ветер сохранится в течение всего дня. В ночь на воскресенье подморозит до -8. Но днем погода восстановится. Воздух прогреется до +8…+9.

Благоприятная погода сохранится практически до конца месяца, но вот 31 марта в регион снова придет холодный атмосферный фронт и дневные температуры снова упадут до 3-4 градусов выше нуля. И такая погода продержится примерно до 3-4 апреля. Холодно вроде бы не будет, но где-то начнет поддувать ветер, где-то пойдет снег. Прогноз синоптиков на апрель – читайте здесь.

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