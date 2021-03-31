Сибирячка зарабатывала фотографом в Таиланде 300 тысяч, а вернувшись из-за пандемии в Иркутск, открыла салон красоты

Фотографом в Таиланде зарабатывала 300 тысяч: в пандемию иркутянка вернулась домой из-за границы и открыла салон красоты
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
До пандемии иркутянка Анна Самосюк пять лет прожила заграницей - в Стамбуле, Шанхае, а дольше всего на Пхукете в Таиланде. Работала старшим фотографом в туристической компании, то есть не только снимала сама, но и обучала других. Заработок - до 300 тысяч, солнце и море каждый день - чем не рай? Но ковид спутал все карты.
- Из-за карантина пришлось возвращаться в Россию. Конечно, тяжело было оставлять работу с достаточно высоким доходом, - говорит Анна. - Когда я приехала в Иркутск, у меня был ноль рублей на карте, я ничего не делала - только гуляла по набережной и думала, на чем заработать.
У девушки была идея открыть салон красоты, но в условиях пандемии отговаривали все, кому не лень: "Бизнесу тяжело, денег нет, ничего не получится..." Но Анна рискнула - и не зря! Выбрать помещение, сделать ремонт, набрать мастеров, - на все про все ушло полгода. Несмотря на то, что в разгаре была вторая волна коронавируса, Анна со всеми задачами справилась на ура.
- Салон работает всего два месяца, но я уже чувствую, что все старания не напрасны, - улыбается девушка. - Конечно, сложно войти в новую для себя нишу. Я изучала ее изнутри: например, умею сама делать тонирование волос и при необходимости могу подменить администратора.
Иркутянки записываются в салон охотно - "на ноготочки", макияж, укладку, оформление бровей. И даже парни приходят сделать маникюр.
- Из плюсов - намного приятнее работать не в найме, а на себя. График свободный, сама планирую, когда и что делать. Но, с другой стороны, ответственности за собственное дело намного больше, - говорит Анна.
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