"Целый год ждем встречи": из-за пандемии у сибирячки сорвалась свадьба с женихом из Австралии. Фото: личный архив.

Пышная свадьба на 400 гостей и новая, счастливая семейная жизнь в Мельбурне. Иркутянка Евгения Поротикова вместе с женихом Дэйвом из Австралии нарисовали себе эту идеальную картину в новогоднюю ночь, когда наступал 2020-й.

- Тогда любимый пригласил меня встретить наступающий год вместе в Австралии и под бой курантов сделал предложение, - рассказывает "КП"-Иркутск Евгения Поротикова. - Свадьбу мечтали сыграть в феврале 2021-го, но пандемия подкосила наши планы. Мы не виделись уже целый год!

Встретила судьбу в Таиланде на фудкорте

Хорошо, что отношения на расстоянии пару не пугают. Евгения и Дэйв вместе 5,5 лет, но рядом отнюдь не каждый день. Как-никак, влюбленные с разных континентов! А познакомились вообще в Таиланде.

- В 2015 году я только переехала на море и работала в отделе продаж в медицинской компании, - вспоминает Евгения. - Отдыхала редко, о парнях тем более не думала. Выкроила время, чтобы пообедать с подругой на фудкорте и... встретила там свою судьбу! Знакомство было забавное: к нам подошли два загорелых мачо и давай "клеиться" под видом итальянцев. Но мы быстро их раскусили! Оказалось, что Дэйв и его брат - из Австралии, а итальянский немного знают по школьной программе.

День, когда Евгения познакомилась с Дэйвом на фудкорте в Таиланде. Фото: личный архив.

Четыре часа пили кофе, смеялись, общались. Обменялись номерами, пару раз сходили всей компаний на прогулку. Евгения, русская красавица, очень понравилась Дэйву. Но отвечать взаимностью она не спешила. Ну и что, что новый знакомый - с голливудской улыбкой, галантный и харизматичный. Сердце сибирячки растопить не так-то просто!

Вскоре Дэйв вернулся в Австралию, только вот без Евгении жить уже не мог. Полгода звонков и переписок, - и девушка, наконец, согласилась на новую встречу.

- Чем покорил? Заботой и внимательностью, - улыбается Евгения. - Мне понравилось, что он интересуется абсолютно всем, что происходит в моей жизни: даже помогает выбрать новое платье или цвет маникюра.

Австралиец в восторге от бани и селедки под шубой

Второй раз они снова встретились в Таиланде.

- С собой Дэйв привез "группу поддержки" - сестру, - смеется сибирячка. - Боялся, вдруг я в последний момент передумаю его встречать, и он останется один. Но я его ждала!

И закрутилось. Общие интересы нашлись очень быстро - Евгения и Дэйв вместе путешествовали по Таиланду, побывали на Бали, увлеклись экстремальным спортом - покататься на квадроцикле по джунглям - любимое занятие.

А в третью встречу Дэйв со своей мамой приехал к Евгении в Иркутск - знакомиться с ее семьей.

- Раньше о Сибири он слышал только то, что у нас много снега, - смеется иркутянка. - А тут сам отдохнул на даче вблизи Байкала, попарился в настоящей русской баньке, отведал местные блюда. Особенно полюбил салат "Мимоза", селедку под шубой, блины с красной икрой и пельмени. Неожиданные вкусы для австралийца! Он даже выучил, как будет по-русски: "Селедка под шубой, давай". А потом кушает и говорит: "Очень вкусно".

Родителям Евгении будущий зять понравился. Еще бы - жених завидный! Статный, добрый, зарабатывает - у него свой бизнес в сфере здорового питания в Австралии. Значит, о семье позаботиться сумеет.

Евгения и Дэйв вместе уже 5,5 лет. Фото: личный архив.

Расстояние - не помеха

Так и провели пять лет: то Дэйв едет к Евгении, то она к нему в Австралию. Конечно, недешевое удовольствие, каждые пару месяцев летать на другой континент, но, как говорится, счастливые часов (и трат) не наблюдают!

- Однажды я сделала ему сюрприз: вечером сказала, что ложусь спать дома в Таиланде, а сама села в самолет и рано утро прилетела в Мельбурн, - смеется Евгения Поротикова. - Заглядываю к нему в комнату, а он спросонья кричит: "Что? Это сон? Или ты правда приехала?" Так и не верил своему счастью целый день.

Ну а сейчас влюбленные терпеливо ждут, когда коронавирус кончится. Созваниваются по три раза в день, Евгения помогает Дэйву сделать ремонт в его доме в Мельбурне - они вместе выбирают материалы для отделки. Расстояние для их чувств - не помеха.

- Пандемия мне даже помогла: вместо работы в сфере продаж я решила вести онлайн-курсы английского, и мне это очень по душе, - улыбается девушка. - Так что скучать некогда - осваиваю новую сферу, провожу время с семьей и друзьями. Ну а когда сыграем с Дэйвом свадьбу, будем обустраивать семейное гнездышко в Австралии.

В новогоднюю ночь, когда наступил 2020-й, Дэйв сделал сибирячке предложение. Фото: личный архив.

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