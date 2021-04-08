Как вас могут обмануть в сети: Пять способов «относительно честного» отъема денег

Пять способов «относительно честного» отъема денег в Интернете, о которых вы не подозреваете. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Не переживайте! Вас обязательно попытаются обокрасть!» Примерно к такому выводу пришли корреспонденты «КП» в разговоре с экспертами ГУ МВД по Иркутской области, обсудив опасности, которые подстерегают нас в соцсетях. И правда – забрать чужие деньги и получить выгоду – это конечная цель большинства интернет - преступлений. Если о том, что обманывают, представляясь сотрудником службы безопасности банка и требуя сообщить пароли и коды, знают все, то способы обмана в социальных сетях, которые приводят не только к опустошению кошелька, но и потере репутации. Вариантов много. Рассказываем об основных.

Вариант первый: Помогите на содержание Жучки и Мурки или Деньги на бочку

- Срочный сбор на операцию для Жучки. Жучка повредила лапу, попав в капкан для дикого зверя. Клинику нашли, требуется 20 тысяч рублей. Кидайте, кто сколько может на электронный кошелек, отчет о расходовании опубликуем.

К этому прилагаются кошелек и фотография несчастной собачки. Через пару часов кошелек сердобольных помощников, поставивших объявление в популярной группе в соцсетях или месенджерах от имени какого-то фонда , пухнет достаточно, чтобы прекратить это дело и самоликвидироваться.

Почему так?

Охотнее всего люди жертвуют на лечение животных. Немного надо. Да и братья наши меньшие вызывают больше всего сочувствия. Но люди в этом списке тоже занимают законное место.

Что делать?

-Проверять «историю» автора поста. Были ли уже сборы и отчеты.

-Позвонить в фонд, от имени которого он действует.

-Перепроверьте информацию у известных зоозащитников ( или в крупном благотворительном фонде).

В соцсетях сейчас все. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Вариант второй: «Поздравляем! У вас приз!»

-Ваш номер принял участие в рандомном розыгрыше призов в нашей группе. Вы выиграли ноутбук. Просим получить выигрыш, он будет храниться неделю. Предварительно надо заплатить пошлину в 35% от стоимости (так по закону). Перечислите деньги, мы сами все организуем. Поздравляем!

Предварительно в мессенджере могут написать, что «Я выиграл призы, лотерея не разводилово!»

Почему так?

Людям самим неохота заморачиваться с оплатами и переводами в госучреждения. Пусть уж этим займется организатор лотереи. Даже если в ней вы и не участвовали, и о группе такой никогда не слышали. Приз-то есть! А еще надо заплатить за пересылку.

Что делать?

-Остановиться и подумать. Если вы не участвовали в конкурсе, откуда выигрыш? Что за фирма прислала вам сообщение, существует ли она? Откуда организаторам акции известны ваши контактные данные? Если ответа нет, сделайте вид, что ничего не получали.

Вариант третий: Что скрывает от окружающих Меган Маркл? Страшная тайна герцогини

В самом деле интересно? Но ровно до того момента, когда вам предложат еще раз перейти по ссылке. А заодно и скачать трояна. Такой же эффект можно получить, отправившись по ссылке за скидками на авиабилеты ( да еще и купить их на несуществующем сайте-двойнике) или по неосторожности кликнув на поддельную страницу в ссылке на соцсеть, где все правда, кроме одного мааленького символа. А потом вам придется выкупать свои данные.

Почему?

Логика проста. Вам интересно? Вы перейдете по ссылке. А дальше дело техники или технологий.

Что делать?

Ищите новости на проверенных сайтах серьезных СМИ или в поисковике браузера. У вас наверняка стоит программа –антивирус и безопасные сайты помечены.

Знакомства по интернету опасны. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Вариант четвертый: Я Альберто, инфекционист из Мексики

«Вы мне понравились. Давайте знакомиться. Я немного говорю по-русски. Я доктор, занимаюсь пластикой. Очень хочу познакомиться с русской женщиной». Год назад хирурги из Мексики могли быть адвокатами из Рио-де-Жанейро. Но коронавирус дал четко понять – врачам доверяют больше. История затратная по времени. Требует аккуратности, респектабельности, знания женской психологии и времени. В местах не столь отдаленных, где много юристов, а также инфекционистов Альберто, его в избытке.

Почему?

Потому что знакомства в соцсетях очень распространены. Сегодня это реальность. А вера в принца – это тоже реальность. Сама технология имеет даже название – кэтфишинг. Это вид мошенничества с созданием «поддельного человека». Задача – получить у жертвы деньги под благовидным предлогом.

Вариант пятый: – Алло! Это ваш личный враг.

Вас беспокоят из отдела МВД! Вам необходимо помочь в проведении операции. Вам поступит сообщение о перечислении 500 тысяч рублей на определенный номер. Требуется точно выполнить все указания. Благодарим за сотрудничество.

Это совсем необязательно может быть звонок по мобильному. С вами вполне могут связаться через смс или мессенджер. Могут поговорить вполне знакомым голосом. От имени силовиков, от имени компании. И уж конечно, номер высветится тот самый, что забит у вас в памяти телефона.

Вышлите 500 тысяч срочно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почему?

Это дорогой «развод», такие технологии стоят денег, хотя они и доступны. Поэтому он адресный. То есть, чтобы затевать игру с «голосами», надо рассчитывать на большой куш, а не 5000 рублей от пенсионерки.

Что делать?

Люди с большими деньгами, как правило, осторожны. Но и они попадают впросак. Откладывать принятие решения. Перезванивать, наводить справки и уточнять, прежде чем переводить миллионы.

А КАК ЕЩЕ ОБМАНЫВАЮТ

- Ваш аккаунт «угнали»

Первые два варианта стары как мир и банально «заточены» на деньги. А вот «угон» аккаунта дает простор аферистам и шантажистам. Взломали страничку и…

- Самое простое. Это если от вашего имени попросят денег «перехватить до завтра». Немного, тысяч пять. Переведут? Наверняка. Чем меньше сумма, тем больше вероятность, что отзовутся и помогут. А попросить можно сразу у 50.

Б) От вашего имени вступили в личную или вовсе интимную переписку. Зачем? Чтобы узнать подробности о персональных данных, чтобы найти компрометирующую информацию, чтобы получить «фото с клубничкой». Все стоит денег. И за то, чтобы не размещать снимки, с вас попросят энную сумму. Или разместят и попросят за удаление.

Что делать?

В первом случае связываться с теми, кто просит средств. И уточнять. Во втором - меньше откровенничать в сети. Любое ваше слово может быть использовано против вас. Шантаж? Обращаться в полицию, потому что не отстанут.

-«А вышли фото. Голое»

Раньше жизнь разного рода извращенцев и неявных педофилов была сложнее. Жертв требовалось искать в реальности, на улицах, в общественных местах. Появление интернета, а потом и соцсетей заставило их переселиться туда и создать аккаунты. Теперь «озабоченный» дядя ищет подругу или друга по переписке. Возраст у его собственного «второго я» в сети может быть любой. Это и ровесник, и человек старше. После предложения дружбы предложит прислать пикантное видео. За небольшие деньги. Часто этого достаточно, потом ищет другую жертву и снова тоже самое. Иногда «отбивает» потраченное, продавая «клубничку». В конце концов таких, конечно, ловят.

Что делать?

Проще бесед о морали установка программ родительского контроля. Чтобы знать, что происходит с ребенком в соцсетях, потому что там бывает много «ловцов душ».

ЗВОНОК В МВД

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области Герман СТРУГЛИН:

Опасаться надо, впадать в паранойю не стоит

- Основное, что угрожает обычному человеку, как в реальной жизни, так и в соцсетях – его попытаются обокрасть. Тем или иным способом. Это действительно так, самый распространенный вариант преступления. Потому что в основном криминальная активность направлена на получение прибыли. Что делать? Отказываться от социальных сетей на сегодня не вариант, с ними связаны многие контакты. И даже работодатели интересуются их содержанием, когда принимают человека на место. Уже их отсутствие вызывает вопросы. Опасаться обмана надо, но впадать в паранойю точно не стоит. Страх не помощник. Достаточно проявлять благоразумие и осторожность. Перед совершением каких-то действий, связанных с переводом средств, брать паузу и наводить справки.

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