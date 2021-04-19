Названы топ-15 вакансий в Иркутской области с зарплатой в 200 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Средняя зарплата в Приангарье в 2021 году, по данным Иркутскстата, - 49 тысяч рублей. Но есть вакансии, где обещают вознаграждение за труд в четыре раза больше! Кто может претендовать на "московскую" зарплату в 200 тысяч?

- Большая часть дорогих вакансий адресована специалистам продаж (38%), но на высокий доход могут также рассчитывать геологи, химики, квалифицированный рабочий персонал, медики и строители, - рассказывают аналитики hh.ru.

Например, доходы в 200 тысяч сулят торговому представителю и специалисту по продаже коммерческой недвижимости. Но надо понимать, что в этой сфере все зависит от способности продавать: если сделок мало, то и зарплата до желаемой не дотянет.

Далее, вахтовики. Одна из компаний предлагает механику по ремонту технологического оборудования поехать за рубеж на добычу золота. Проезд и питание оплатят, спецодежду предоставят. Доход - от 240 тысяч. А еще нужен заместитель главного геолога по эксплуатации, правда, где конкретно находится рудник, не сообщается. Ждут опытного сотрудника, отработавшего по профилю не меньше пяти лет.

Можно попытать счастья, и не выезжая из Иркутской области. Например, до 250 тысяч обещают врачу-стоматологу в сети частных клиник.

КСТАТИ

Иркутск - в топ-3 по росту зарплат в стране

Наш город оказался в тройке городов, где заметнее всего выросли зарплаты в 2020 году - на 3101 рубль, по данным hh.ru. Также в топ-3 вошли Хабаровск и Санкт-Петербург.

КОНКРЕТНО

Кому в Приангарье обещают зарплату в 200 тысяч и выше

1. Торговый представитель.

2. Врач-стоматолог.

3. Механик по ремонту технологического оборудования.

4. Начальник производственно-технического отдела (строительство).

5. Заместитель главного геолога по эксплуатации.

6. Руководитель строительства.

7. Химик в группу выездных работ.

8. Специалист по прямым продажам коммерческой недвижимости.

9. Электрогазосварщик.

10. Машинист трелевочной машины.

11. Начальник подземного горного участка.

12. Руководитель строительства.

13. Механик по ремонту бурового оборудования.

14. Врач-эндокринолог.

15. Старший геолог.

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