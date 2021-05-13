«Украли наследство»: мошенники из Братска присвоили квартиры и гаражи умерших по липовым распискам на 20 млн рублей

11 квартир, 2 гаража и элитный автомобиль "купили" у умерших людей мошенники Фото: Олег УКЛАДОВ

Сибирячка Валентина из Братска мать-одиночка, воспитывает дочь, пятиклассницу. С отцом девочки разошлась еще 7 лет назад, просто разъехались – не женились. После особо не общались, о ребенке почти не вспоминал, алименты не платил. От знакомых некоторое время спустя Валентина узнала: бывший гражданский супруг серьезно заболел, а потом умер.

- Он жил, как мы с дочкой, в Братске, а в Новосибирске имел квартиру – досталась по наследству, - рассказывает Валентина. – Эта однушка в хорошем районе города должна была перейти нашей дочери. Документы на недвижимость после расставания хранились у меня. Так получилось, что он их не забрал. После его смерти я думала начать заняться вопросами вступления ребенка в наследство, но все как-то не доходили руки. А однажды раздался звонок из суда Новосибирска. Мне сообщили, что та самая квартира продана мужем еще при жизни, и якобы новый владелец через суд доказывает право собственности…

Как выяснилось потом, этот человек намеревался перепродать квартиру покойного супруга Валентины, но на руках у него не хватало главного - свидетельства из Росреестра.Вот «новый хозяин» и обратился с иском. А служители Фемиды – к Валентине – затребовали те самые бумаги. Вообще суд мог бы получить информацию в Росреестре, без участия женщины, но она решила отправиться в Новосибирск сама, чтобы во всем разобраться.

- Уже во время процесса я увидела договор купли-продажи, - говорит Валентина. – Сразу обратили на себя подписи мужа. Я прекрасно знаю его почерк, он работал врачом, дома часто заполнял больничные документы. Писал и расписывался размашисто, неровно, неразборчиво, как обычно все доктора. А тут буковки аккуратные, тщательно выведенные, как будто их очень старательно выписывали. И потом – муж перед смертью серьезно болел, не мог так ровно писать.

Сомнения, которые закрались в голову Валентины еще до поездки в Новосибирск, стали еще более очевидными. С подозрениями, что муж квартиру не продавал, а покупатель – обычный мошенник, она отправилась в полицию. Написала заявление, но состава преступления в деле не нашли.

- У меня уже опустились руки, - продолжает сибирячка. -Суд по спорной квартире бывшего супруга продолжился, всего мне 8 раз пришлось скататься в Новосибирск. Когда надежда вернуть свое совсем казалась призрачной, внезапно со мной связались следователи из Ангарска. Оказалось, что все-таки нашего «покупателя» подозревают в мошенничестве, и мой случай приобщили к общему делу. Экспертиза доказала – подписи в договоре действительно фейковые. И в числе пострадавших я оказалась не одна.

Всего мошенничеств совершено 14 на общую сумму. Тот самый «покупатель» вместе с напарником по той же самой схеме приобрел у мертвых квартиры, земельный участок, два гаража и один элитный автомобиль. Но действовали преступники не только в Новосибирске, большинство лжесделок провернули с имуществом жителей Иркутской области. Собственно, вот почему и Валентина оказалась в числе обманутых. Как и в ее случае, расписки,завещания, договоры социального найма, дарения, купли-продажи, подписанные якобы от имени умерших собственников, оказались липой. И теперь вопросом, как так могло случиться, занимаются уже полиция и Следственный комитет. К слову, часть имущества, которое «унаследовали» аферисты, они успели успешно перепродать, а деньги потратить. Причем деньги, которые доверчивые сибиряки взяли в кредит или ипотеку.

Итак, есть версия, что информацию о владельцах недвижимости мошенникам предоставляли работники управляющих компаний. Преступники прицельно выбирали на их взгляд неблагополучные квартиры. Например, оценивали их по окнам. Если старые, неказистые, деревянные, значит, вероятно, некому будет отстаивать в судах.

- Подозреваемых задержали, на их квартиры и авто наложили арест, чтобы использовать для возмещения ущерба пострадавшим, - сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области. - В ходе обысков у одного из задержанных полицейские изъяли поддельные бланки. Одному из мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму назначен домашний арест. Уголовное дело передано в суд.

Самим аферистам вряд ли жилье понадобится в ближайшее время: максимальное наказание по статье, которая им грозит – 10 лет лишения свободы.

- Нам квартиру вернули, - заключает Валентина. – Я, безусловно, рада. Ведь если дочь после окончания школу решит поступать в Новосибирск, у нее уже будет свой угол, не придется мотаться по общежитиям.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей ЧЕРКАШИН, генеральный директор иркутского юридического бюро «ВС Консалт»:

- Подделка документов на недвижимость – довольно редкий случай, обычно такие мошенники пытаются сыграть на пограничных состояниях, пользуются несчастьями людей – смертью или, скажем, дележкой жилплощади между несколькими владельцами. Раньше при покупке квартиры выдавали свидетельство о праве собственности, сегодня ее не выдают, все данные вносятся в реестр, который подделать невозможно.Информация хранится в электронном виде и это безопасно.

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