Лжецелительница в платье в горошек и соломенной шляпе путешествовала по стране и обманывала пенсионерок

Лжецелительница в платье в горошек и в соломенной шляпе путешествовала по стране и обманывала пенсионерок. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Экстравагантная мошенница, задержанная в Иркутске прошлым летом, пойдет под суд. Дама, наряженная в платье в горошек и соломенную шляпу, в июле 2020-го обманула пенсионерку и выудила у нее последние 30 тысяч рублей. Кстати, именно благодаря тому, что обманутая иркутянка запомнила яркий наряд преступницы, ту удалось найти по горячим следам.

Итак, действовала мошенница так. На улице она подошла к пожилой женщине и напугала ее, сказав, что на ту наложена порча. И сразу предложила снять ее. Для ритуала ей понадобилось яйцо. Доверчивая иркутянка поверила и повела незнакомку к себе в квартиру. Там «целительница» предложила заодно провести и обряд очищения денег от неблагоприятного магического эффекта. Собрав все накопления пенсионерки в сверток, она провела непонятные манипуляции и велела несколько дней не вскрывать его.

После того, как лжецелительница ушла, иркутянка все-таки открыла сверток и увидев, что он пуст, пошла в полицию. В отделе она подробно описала внешность преступницы и детали ее гардероба. После изучения камер видеонаблюдения, найти женщину в таком приметном наряде, полицейским труда не составило. Ее задержали недалеко от Братска. Мошенницей оказалась 42-летняя жительница Минеральных Вод. Выяснилось, что она вместе с мужем путешествовала по стране на автомобиле. Кстати, в салоне их авто нашли то самое платье в горошек и соломенную шляпу. Против гастролерши было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Аферистка засветилась еще и в других регионах страны, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Например, в Красноярске она также обманула местную 83-летнюю жительницу, зайдя к ней домой под предлогом проведения ритуала снятия порчи. Тогда пенсионерка, почувствовала обман и потребовала вернуть деньги. Мошенница толкнула пенсионерку и похитив 190 тысяч рублей, скрылась. Кроме того, по такой же схеме она обманула женщину в Омске.

Сейчас все доказательства вины дамы в соломенной шляпке собраны.Уголовное дело передано в суд. Сама мошенница находится под стражей.

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