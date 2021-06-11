«Бабушка, дай денег, у меня проблемы»: «внук из Испании» обманул 17 пенсионерок из Сибири на полмиллиона рублей

Тот самый внук "Андрей". Фото: ГУ МВД по Иркутской области

«Бабушка, привет, это твой внук, я сейчас в Испании. У меня серьезные проблемы, срочно нужны деньги, выручай!» Такою звонок от любимого внучка летом 2020 года получила 89-летняя пенсионерка из Тулуна. Пожилая женщина взяла трубку с незнакомого номера, и даже не поняла по голосу, что ей звонит вовсе не внук, а незнакомый мужчина.

Ну, какая бабушка не поможет внуку? Вот и героиня из Тулуна побежала к шкафу, достала из него все оставшиеся сбережения, но сразу отправить деньги не смогла, так как у нее не было банковской карты. «Внучок из Испании» не растерялся. Он решил забрать деньги наличными. Просто вызвал к бабушке водителя такси, и через него уговорил пенсионерку перевести ему 90 тысяч рублей.

Задержали лже-внука в октябре 2020-го. Находился он не в солнечной Испании, а в… Тайшете. 25-летний мужчина оказался матерым мошенником. Еще до того, как развести пенсионерку из Тулуна, он обманул еще 16 (!) человек. Действовал по отработанной схеме.

- В телефонном разговоре он представлялся родственником, попавшим в беду – внуком или племянником, - рассказывают в пресс-службах ГУ МВД и прокуратуры по Иркутской области. – При этом, он любил называть себя Андреем. В большинстве случаев ему на удочку попадались мужчины и женщины в возрасте от 60 до 90 лет. А вот когда доверчивые сибиряки в силу своего преклонного возраста и низких навыков использования современных технологий не могли сами перечислить ему деньги, он узнавал у них данные карт и пароли и через онлайн-кабинеты банков сам переводил их деньги на свои счета. В общей сложности мошенник «заработал» 480 тысяч рублей.

Более того, «Андрей» из Тайшета расширял свою сферу деятельности. Он еще начал разводить автомобилистов. Выставляя объявления о продаже автомобилей ВАЗ и «Хонда Инспаер» на сайте в Интернете, уговаривал покупателей перевести ему часть суммы задатком. После чего переставал выходить на связь.

Теперь «Андрею» не поможет даже родная бабушка. Против него были возбуждены уголовные дела по таким статьям как «Мошенничество» и «Кража». На днях дело с обвинительным заключением ушло в Тайшетский городской суд. Вскоре мошенник услышит приговор.

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