Трибуна стадиона обрушилась в Братске, пострадали трое студентов. Фото: прокуратура Иркутской области

ЧП произошло днем, 26 апреля, во время репетиции шествия ко Дню Победы на стадионе «Металлург» в Братске. Там обрушилась конструкция трибуны. В этот момент на ней находились студенты Братского педагогического колледжа, которые поднялись отдохнуть и посидеть на пластиковых креслах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Травмы получили трое студентов, - рассказали "КП"-"Иркутск" в ведомстве. – Одной 18 лет, еще двое - несовершеннолетние. Всех пострадавших отвезли в больницу, где их осматривают врачи. Уже известно, что у одной пострадавшей закрытый перелом лучевой кости руки, у второй ушиб грудной клетки. У третьей студентки рваная рана губы.

По предварительной информации, после осмотра студентов должны отпустить на амбулаторное лечение.

Причины обрушения сейчас выясняют специалисты. На стадион также приехала прокурор Братска Любовь Исаканова. Проводится проверка. Известно, что стадион «Металлург» принадлежит местному футбольному клубу «Сибиряк». Подключились к выяснению причин ЧП и следователи.

- Начата проверка по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

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