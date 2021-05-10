Вечер памяти ко Дню Победы освистали зрители Театра оперы и балета в Улан-Удэ. Фото: с сайта Бурятского театра оперы и балета.

В столице Бурятии после Дня Победы разразился культурный скандал. Во время вечера памяти, который состоялся 9 мая в Театре оперы и балета Улан-Удэ, зрители освистали выступление артистов, едва не сорвав мероприятие. Они прямо с мест кричали: «Халтура!» и «Хватит!», а после концерта атаковали администрацию театра, требуя вернуть деньги за билеты.

Вечер памяти был организован московским режиссером Владимиром Бочаровым совместно с Музеем истории Бурятии. В его основе – фронтовые письма улан-удэнского солдата Михаила Турошева, который погиб на войне в 1944 году. За полтора года службы 19-летний парнишка написал матери более 80-ти писем, они сейчас хранятся в архиве музея.

- Мы читали и показывали эти письма. Я лично принимал участие в их расшифровке. Но историю юноши освистали!, - делится впечатлениями от увиденного на своей станице в соцсетях автор проекта Владимир Бочаров.

Вероятно, зрители ожидали увидеть на сцене певцов и танцоров, но вместо этого к ним вышла директор театра Эржена Жамбалова. Она начала читать письма юного сибиряка с фронта, в которых тот рассказывал о своих военных буднях, о том, как у него в поезде болят зубы и что он вынужден продавать нательное белье, чтобы купить картошки. Спустя 15 минут с начала выступления зрители прямо в зале начали громко разговаривать по мобильникам, затем начались покашливания и аплодисменты. Закончилось все криками «Халтура!» и «Хватит!». Освистанная сибиряками Эржена Жамбалова была вынуждена уйти со сцены.

Тот самый боец Михаил Турошев, чьи письма так не понравились сибирякам. Фото: предоставлено Владимиром Бочаровым.

Ее сменили московские музыканты, игравшие квартет Шостаковича «Памяти жертв фашизма и войны». Но и музыканты были приняты публикой отнюдь не дружелюбно.

- И музыку Шостаковича освистали! Для меня совершенно невероятно, почти невозможно представить это в XXI веке. Но это так!, - сокрушается Владимир Бочаров. – Я благодарен музыкантам, сыгравшим квартет до конца под хлопки, свист и крики из зала.

Поведение посетителей вечера памяти вызвало шквал гнева среди пользователей соцсетей. В местных пабликах улан-удэнцы негодуют: как можно было так себя вести на мероприятии? Мол, если концерт не понравился, можно тихо встать и уйти, не привлекая внимания.

Высказались по поводу увиденного и местные журналисты, присутствовавшие на концерте.

- Вчера в День Победы я попала в ад. Зрительный зал сначала освистал фронтовые письма, которые читала директор театра. А потом освистали и московских музыкантов, которые играли музыку Шостаковича, - поделилась Карина Пронина. – Может сложиться впечатление, что в зале сидела глупая «инстаграмная» молодежь. Но это не так. Основной тон всему задавали пожилые женщины старше 60-ти лет, их в зале было большинство. Они кричали про халтуру, они хлопали, мешая выступавшим.

Не остались равнодушными к случившемуся и иркутские блогеры. Историк Сергей Шмидт, например, достаточно жестко высказался в соцсетях.

- Мне стыдно за публику из славного соседского города Улан-Удэ. Опозорили себя, Бурятию и даже по касательной меня – иркутянина, - написал он.

Конечно, скорее всего, зрители поступили так не из-за негатива по отношению к памяти погибших в боях за Родину. Возможно, публика шла на спектакль из серии «детектив про войну», а попала на вечер памяти. Не хватило культуры, но гораздо больше не хватило души.

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