Сибирячку, которая собирала деньги на похороны своего живого ребенка, отправили в колонию

Та самая женщина, которая решила "похоронить" своего живого сына. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске приговор суда услышала 26-летняя женщина, которая ради легких денег, решилась «похоронить» собственного живого 7-летнего сына. В декабре прошлого года она выложила в соцсетях душераздирающий пост примерно с таким текстом.

- «У меня в семье трагедия, умер мой маленький сын, денег на похороны нет. Помогите кто, чем может», - написала женщина.

У всех, кто читал эти строки по телу проходил холод. Одной из первых сообщение увидела знакомая молодой матери. Она сразу перевела на карту убитой горем матери 5 тысяч рублей. Неизвестно сколько бы еще неравнодушных людей откликнулись на просьбу ангарчанки, если бы та самая знакомая вскоре не узнала от общих друзей, что никакой трагедии в семье подруги нет. Ребенок на самом деле оказался жив и здоров. Узнав об этом диком обмане, женщина обратилась в полицию.

- Мать 7-летнего мальчика состоит на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию, - рассказали тогда «КП»-«Иркутск» в ГУ МВД России по Иркутской области. - Несколько месяцев назад ребенка забрали из семьи и поместили в центр помощи семье и детям.

Ну а что же горе-мать? Против нее было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Деньги собирала для личных целей,- хладнокровно прокомментировала свой поступок женщина сыщикам.

Во время следствия раскрылись другие преступления ангарчанки. Оказалось, что она обвинялась в двух кражах. У своих же знакомых она похитила телевизор и сотовый телефон. Кроме этого, ранее она уже была судима и лишена родительских прав. Теперь же ее ждет более суровое наказание.

- Суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

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