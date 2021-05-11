Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 мая 2021 13:12

Сибирячку, которая собирала деньги на похороны своего живого ребенка, отправили в колонию

Женщина решила "подзаработать" для себя любимой
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
КомментироватьОставить комментарий
Та самая женщина, которая решила "похоронить" своего живого сына.

Та самая женщина, которая решила "похоронить" своего живого сына.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске приговор суда услышала 26-летняя женщина, которая ради легких денег, решилась «похоронить» собственного живого 7-летнего сына. В декабре прошлого года она выложила в соцсетях душераздирающий пост примерно с таким текстом.

- «У меня в семье трагедия, умер мой маленький сын, денег на похороны нет. Помогите кто, чем может», - написала женщина.

У всех, кто читал эти строки по телу проходил холод. Одной из первых сообщение увидела знакомая молодой матери. Она сразу перевела на карту убитой горем матери 5 тысяч рублей. Неизвестно сколько бы еще неравнодушных людей откликнулись на просьбу ангарчанки, если бы та самая знакомая вскоре не узнала от общих друзей, что никакой трагедии в семье подруги нет. Ребенок на самом деле оказался жив и здоров. Узнав об этом диком обмане, женщина обратилась в полицию.

- Мать 7-летнего мальчика состоит на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию, - рассказали тогда «КП»-«Иркутск» в ГУ МВД России по Иркутской области. - Несколько месяцев назад ребенка забрали из семьи и поместили в центр помощи семье и детям.

Ну а что же горе-мать? Против нее было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Деньги собирала для личных целей,- хладнокровно прокомментировала свой поступок женщина сыщикам.

Во время следствия раскрылись другие преступления ангарчанки. Оказалось, что она обвинялась в двух кражах. У своих же знакомых она похитила телевизор и сотовый телефон. Кроме этого, ранее она уже была судима и лишена родительских прав. Теперь же ее ждет более суровое наказание.

- Суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следователи задержали двух иркутян, которые разместили фото нацистских преступников на сайте Бессмертного полка (Подробности)

«Была видна лишь его голова»: парень из Иркутска в День Победы спас тонущего в ледяной воде мальчишку (Подробности)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ