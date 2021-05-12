Дочь почти не двигает рукой и часто теряет сознание: жертва нападения в школе Улан-Удэ до сих пор не оправилась от ударов

Саша Борцова - красивая и сильная девушка. Фото: из архива семьи героини публикации.

«Голова болит, мама!» Жизнь Саши Борцовой из Улан-Удэ разделилась на «до» и «после» утром 19 января 2018 года, когда в ее школе №5 трое подростков напали на школу. Тогда Саше было 13 лет и она училась в 7 «Б». Именно в этот класс на урок литературы ворвался обезумевший старшеклассник, бросил бутылки с зажигательной смесью, а когда испуганные пожаром дети начали выбегать из кабинета, взялся крушить их топором. Шесть пострадавших, в том числе и учительница. Одной из девчонок он отрубил пальцы на руке. Но больше всех досталось шустрой Сашеньке, которая одной из первых выскочила из класса. Ее он рубанул по щеке, по голове. «Скальпированная рана», как напишут в протоколах. После таких не выживают, но девочка, пробыв в коме несколько дней, выкарабкалась. Серия сложнейших операций на головном мозге, реабилитация, надежды на выздоровление.

Сейчас Саша Борцова учится дома. В своей школе, где произошла трагедия, не была ни разу. Страшно. И увы, просто невозможно.

Саша и сегодня исключительно жизнелюбивый человек. Фото: из архива семьи героини публикации.

-Саша почти нигде не бывает, слишком тяжелое состояние до сих пор , - рассказывает корреспонденту КП-Иркутск ее мама, Наталья Владимировна. – В медицинских документов разных диагнозов на полстраницы. И перелом теменной кости, и тяжелый ушиб мозга, и кровоизлияние. Много всего. В результате дочка припадает на левую ногу и практически не двигает рукой, часто теряет сознание. У нее сильные головные боли и целый ворох лекарств, которые надо постоянно пить.

Даже в больнице Саша находила в себе силы улыбаться. Фото: из архива семьи героини публикации.

Когда девочка вышла из комы, она долго не могла вспомнить, что произошло. Первое время мама, боясь открыть дочке правду, говорила ей, что она упала и поскользнулась. Узнала подробности девочка от одноклассника, который и рассказал, как они с приятелем первыми рванули из класса и как-то проскочили мимо парня с топором, увернулись, а он со всей силы ударил Сашу. Как потом старшеклассник, защищая девочку, вынес ее из школы, и закрыл двери прямо перед тем озверевшим 9-классником.

Так выглядела девочка, когда пришла в себя. Фото: из архива семьи героини публикации.

-На лечение Саши мы потратили все, что было, - рассказывает Наталья Владимировна. – Помогло правительство, просто добрые люди. Мама нападавшего старшеклассника тоже приходила, перевели денег. Все это позволило нам ездить на операции. Врачи сказали, что они сделали все, что могли. Теперь все зависит от ее организма и силы воли. Саше нужно много тренироваться, проходить реабилитацию. Она и трудится изо всех сил. Хотя, скажу честно, иногда опускает руки. И просто плачет.

Несмотря ни на что, улыбаться!

Беда сплотила семью. Сашина сестренка, 12-летняя Даша, сразу после трагедии повзрослела на глазах. Заботится и о старшей сестре и о маленькой Оле. А вот дети из пострадавшего класса, которые 24 мая поедут на выпускной вечер, наоборот, отстранились друг от друга. Родители девочки, которой отрубили пальцы, переехали из микрорайона, подальше от кошмарных воспоминаний. К Саше ребята, которым повезло больше, тоже не заходят. Не хотят бередить прошлое.

Тот самый подросток, что набросился на детей с топором.

Что касается троих нападавших, то двое дружков парня, которые помогли ему пронести в школу коктейль Молотова и топор, уже освободились, отбыв свое наказание. Сам бурятский «крушитель», по данным пострадавших и ГУФСИН, недавно отправлен из тюремной в обычную психиатрическую лечебницу. Что им двигало, кроме помутненного рассудка? Ненависть к человечеству, которое «надо уничтожить» и фашистские теории. Все это следователи прочитали в его дневнике.

А у Сашиной мамы мечты простые - отправить дочку на реабилитацию. Если уж брать в расчет совсем смелые - то в Китай, к тамошним эскулапам. Про них слухи ходят, что самых тяжелых пациентов в буквальном смысле слова на ноги ставят иглотерапией и травами. А пока этого нет и границы перекрыты - то хотя бы в хороший специализированный центр в России.

КАК ПОМОЧЬ САШЕ БОРЦОВОЙ?

Номер счета ее мамы здесь.

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