Нападения на школу в Казани и Улан-Удэ: пять отличий и пять совпадений, какие "уроки" так и не были учтены

Подросток из Улан-Удэ после задержания.

Следователи Казани разбираются в обстоятельствах массового убийства, произошедшего в гимназии № 175 на улице Файзи в Казани. Напомним, что утром 11 мая там устроил стрельбу 19-летний Ильназ Галявиев. По официальным данным, погибли 8 человек — 7 учеников и учительница. А за три года до этого, в Улан- Удэ, утром 19 января 2018 года ученик 9-го класса ворвался на занятия к 7-му «Б» и бросил коктейль Молотова. Когда начался пожар и дети бросились вон из кабинета, стал без разбора рубить их топором. Тяжелейшие травмы получили пятеро школьников и их учительница. После трагедии в Татарстане в Бурятии вспомнили об этом случае. Какие уроки трехлетней давности так и не были учтены, что общего между двумя страшными бойнями? Разбирается КП-Иркутск

Нападавшие

В Казани - 19-летний Ильназ. Хорошо учился, но с начала года стал пропускать занятия и перестал общаться с людьми. Почему-то это обстоятельство никого толком не насторожило. Во время первых допросов он не сожалел о своем поступке. «Осознал, что я бог месяца два назад. Во мне начал пробуждаться монстр. Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел, а сейчас стал больше ненавидеть»

В Улан-Удэ – 15-летний 9-классник Антон. Тихий, спокойный, мало общался с сверстниками, много времени проводил в интернете, где и вычитал информацию про подобные нападения. Вел дневник, где прямо писал: « Я думаю было б лучше, если б землю разорвало. Меньше людей – меньше проблем.». Его признали невменяемым.

Подготовка к бойне

Казань. Ильназ готовился к преступлению. За несколько дней до трагедии он завел телеграм-канал, который назвал «Бог». Там парень называл всех людей «биомусором», призывал их к убийствам и делился планами, что собирается убить большое количество человек, а после покончить с собой.

Улан-Удэ. В соцсетях внешне спокойный, тихий и неприметный школьник был зарегистрирован под именем фашиста, состоял в сообществах. Следователи нашли личный дневник подростка, где он делился мыслями о насилии. Долго готовился к «делу», сделал коктейль Молотова, нашел помощников, спрятал в школе топор.

Как попали в школу

В Казани. 62-летний вахтер Мулланур Мустафин закрыл перед молодым человеком стеклянные двери и нажал тревожную кнопку. Ильназ выстрелил через стекло и путь был свободен.

В Улан-Удэ. В школе поселка Сосновый Бор у входа сидела женщина-вахтер, 60 лет, ее точно никто не опасался. Она и не заметила, как подростки пронесли самодельную взрывчатку и потом спрятали ее. Потом директора судили за халатность.

Как расправлялись с детьми

В Казани. Парень прошел через главный вход и сразу начал стрелять - сначала в охранника, затем в педагога, она шла и попалась по пути. Уже после этого он начал расстреливать школьников. Учителя всеми силами спасали детей. Закрывали двери, ученики на первых этажах прыгали в окна. Пострадавшие - дети помладше.

В Улан-Удэ. Девятиклассник Антон вбросил в кабинет коктейль Молотова и устроил пожар. Ребятишек-семиклассников, которые в страхе бросились к выходу, он не глядя рубил топором. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв. Однако пять учеников и их учительница получили тяжелые травмы. Многих спас 11-классник Давыд Мамонов. Он помог вынести тяжелораненую девочку и закрыл двери, не позволив Антону броситься вдогонку за детьми.

Как нападавших арестовали

Казань. 19-летний сам выскочил из родной школы, в которую пришел убивать. И попытался скрыться, но его поймали. С задержавшими он сразу же поделился мыслями, что он и есть бог и ненавидит людей. Парня ждет психиатрическая экспертиза. И наверняка его могут признать невменяемым. Но пока говорить рано.

Улан-Удэ. После бойни нападавший пытался покончить с собой и нанес себе раны, однако полиция его успела задержать и направить к медикам. Почти год провел в СИЗО. Там он читал Джека Лондона. По одному делу с ним судили подельников, которые знали о готовящемся нападении и помогали готовить коктейль Молотова и прятать в школе топор. Они получили небольшие сроки. А сам Антон был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение.

Очень много совпадений и различий одновременно. Улан-удэнский парень помладше, казанский - постарше. Но оба они напали на родные школы, а в качестве жертв выбирали отнюдь не старшеклассников. Может, потому, что те могли дать отпор. Оба были тихими и незаметными и оба люто ненавидели людей. У обоих были родственники, которые не заметили, что с молодыми людьми что-то не то. И психологи тоже. Оба без особых проблем попали в школу с оружием. Первый - застрелив пожилого охранника, а второй - обманув бабушку -вахтершу. И в конце концов, на их совести - человеческие судьбы. А люди, находившиеся рядом, не увидели, не обратили внимания. Понадеялись, что проблемы исчезнут. Не исчезли. В Татарстане объявлен траур, а количество погибших растет...И если не извлечь уроки из этих историй они, увы, могут вновь повториться. А это страшно.

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