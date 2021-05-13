Полицейский спас мужчину, который едва не упал с моста в Ангару в Иркутске

В свой выходной лейтенант Владимир Новик ехал в центр Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Несколько дней назад лейтенант полиции Владимир Новик в свой выходной день предотвратил трагедию, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области. Владимир ехал на машине в сторону центра Иркутска, когда заметил на Глазковском мосту человека… Как и зачем он оказался за ограждением, неизвестно. Но сам перелезть через парапет обратно не мог. И если бы не Владимир Новик, эта история могла закончиться печально.

- Не теряя ни секунды, офицер схватил его под руки и перетянул через парапет, - рассказали в пресс-службе полиции. - Затем Владимир усадил мужчину в свою машину и передал его прибывшему экипажу ППС.

И это уже не первый раз, когда Владимир Новик спасает кому-либо жизнь. В 2012 году он вынес иркутянина из горящей квартиры, когда тот уже находился в состоянии клинической смерти, и был награжден за это медалью «За спасение погибавших». Спустя пять лет Новик с напарником, патрулируя ночью улицу Джамбула, вытащили потерявшего сознание водителя из горящего автомобиля. Тогда Владимир был отмечен во второй раз – медалью МВД России «За смелость во имя спасения».

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