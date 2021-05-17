Место посадки НЛО засняли с высоты птичьего полета в Бурятии: что это было на самом деле

«Стоянку НЛО» засняли с высоты птичьего полета в Бурятии. Фото: Баясхалан Будаев

- Это следы НЛО, оставленные в Иволгинском районе республики Бурятии. Насчет НЛО это, конечно, моя версия. А вы что думаете?

Так заинтриговал своих подписчиков в «Инстаграм» видеограф Баясхалан Будаев. На личной странице мужчина выложил интересное видео, которое снял с помощью дрона еще в прошлом году, но опубликовать решил только сейчас. На кадрах видно, как на земле четко вырисовываются ровные кольца различных размеров, по расположению напоминающих мишень. При этом, для понимания масштаба фигуры на видео следует присмотреться к синей точке справа от кругов – это машина видеографа.

- Изначально я планировал заснять остатки поселения гуннов, - рассказал «КП»-Иркутск Баясхалан Будаев, - в этот день я был участником экспедиции, но вместо города гуннов я нашел это.

Под постом видеографа люди перечислили всевозможные варианты появления колец в бурятской степи. «Пьяный тракторист с плугом круги навернул», «это наши предки ехор танцевали», «послание в космос» и многие другие. Но нашлись и те, кто принялся опровергать чужие догадки: для грейдера круги на земле слишком ровные и не имеют между собой переходов, а для НЛО наоборот недостаточно четкие, какими мы их привыкли видеть в фантастических фильмах.

К слову, кроме огромного диаметра и неизвестного происхождения, эти круги имеют еще одну особенность – они не зарастают травой и всегда видны с высоты птичьего полета.

- В прошлом веке рядом с этим местом в Иволгинском районе находился аэродром ДОСААФ, – рассказал доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Николай Именохоев, - Скорее всего, это то, что от него осталось – разметка для приземления парашютистов. Раньше ее выкладывали из камней.

К сожалению, ни одну из перечисленных версий появления «гигант-круга» не удалось доказать, но даже если это не «стоянка НЛО», а разметка советского аэродрома, этой находке больше 50 лет, что делает ее не менее интересной.

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